Whoopi Goldberg y XR llaman a la acción climática en Día del Medio Ambiente

Madrid, 5 jun (EFE).- La actriz estadounidense Whoopi Goldberg y Extinction Rebellion lanzan una campaña mundial para llamar a la acción y mostrar "cómo la gente se unió para salvar al mundo de la crisis climática", en una pieza audiovisual que muestra un futuro hipotético en el año 2050.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente este viernes, el vídeo 'The Gigantic Change' se ha lanzado en vivo a través de las redes sociales de Extinction Rebellion.

"A medida que comenzamos a planificar cómo reconstruir nuestro mundo después de la COVID-19, la película muestra que un futuro más brillante es realmente posible", explica en un comunicado de prensa la asociación conservacionista.

Para que ese futuro sea posible, "todos debemos tomar medidas hoy, la necesidad de acción colectiva nunca ha sido tan grande: el cambio climático es una amenaza existencial para personas de todas las edades y orígenes", apuntan.

"Había una vez un planeta al borde de la destrucción, la gente estaba matando con codicia", son las palabras que dan comienzo al cuento que una abuela, a la que Goldberg pone voz, cuenta a su nieta antes de dormir, en el vídeo de la campaña.

La historia relata cómo "el planeta se estaba muriendo y a nadie le importaba, la tierra se estaba muriendo y muy muy asustada", y, con tristeza, la abuela le pide a su nieta que termine la historia.

Ésta, con la voz de Livia Nelson, retoma el cuento para imaginar que "un día la gente se dio cuenta de que todas esas cosas eran realmente malas, querían cambiar las cosas".

Al principio no fue fácil, explica la niña, pero luego "más y más personas estuvieron de acuerdo, y juntos plantaron árboles y plantas bonitas por todo el mundo; todos dejaron de hacer todas esas cosas horribles que hacían antes y comenzaron a cuidar el planeta".

Tras este optimista desenlace, la niña pregunta a la abuela "si al menos la gente intentó todas esas cosas", a lo que Goldberg responde: "esperemos".

Según los datos de Extinction Rebellion, "siguiendo por el camino actual", en el año 2050 "hasta mil millones de personas serán desplazadas, y casi la mitad de las especies en la Tierra se extinguirán".

"Este no tiene que ser nuestro futuro, tú puedes hacer la diferencia tomando medidas hoy" es el mensaje final de la campaña.