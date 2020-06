Viva Air pide un crédito de 50 millones de dólares a Colombia y la reapertura aérea

Vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 5 jun (EFE).- La aerolínea de bajo coste Viva Air pidió al Gobierno colombiano un crédito de 50 millones de dólares y la pronta reapertura de las operaciones aéreas, cerradas por la pandemia del coronavirus, para poder "sobrevivir la peor crisis en la historia de la aviación mundial".

La compañía, que hace parte del grupo Irelandia Aviation, recordó que su base de operaciones está en Rionegro, cerca de Medellín, y que todos sus aviones están matriculados en Colombia, país en el que pagan impuestos y donde genera cerca de 3.450 empleos directos e indirectos, equivalente al 98 % de su fuerza laboral.

"Ante esta situación absolutamente crítica, le solicitamos al Gobierno nacional un crédito por 50 millones de dólares, un monto razonable en comparación con las necesidades del sector en el ámbito nacional e internacional", manifestó en un comunicado la aerolínea, tercera en el mercado colombiano.

Viva Air subrayó que no está pidiendo "ni rescates ni subsidios" porque entienden "las realidades que afronta el país y los esfuerzos que se han puesto en marcha" para mitigar la pandemia del coronavirus, pero sí necesita una ayuda financiera.

PEDIDO DE REAPERTURA AÉREA

"Hemos respaldado las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para proteger la vida. No obstante, el cierre de las operaciones domésticas por más de tres meses, y de casi seis para vuelos internacionales, es insostenible para una industria que requiere alto flujos de caja debido a sus características y altos costos fijos", agregó.

Para contener la pandemia, el Gobierno colombiano ordenó el cierre de los cielos desde el pasado 23 de marzo y la perspectiva es que la reapertura pueda darse de manera gradual, probablemente a partir del próximo 1 de septiembre.

"Cada día que pasa suma a la agonía de una industria que necesita claridad sobre las fechas de regreso a la operación, para poder comunicarlo a sus pasajeros y activarse comercial y operativamente", añadió la compañía.

Viva Air señaló que el sector aéreo "es garantía de competitividad, productividad y desarrollo" y por eso urge su reactivación a pesar de que la pandemia aún no está controlada en el país.

"Otros países de la región, con cifras más preocupantes que las de Colombia, no han cerrado sus operaciones aéreas o ya tienen fechas próximas y claras de reapertura, lo que alivia a las aerolíneas presentes", indicó.

La aerolínea citó los casos de Chile, Brasil, México y Guatemala, países que "no suspendieron sus operaciones aéreas", mientras que "Ecuador retomó operaciones el 1 de junio, Costa Rica anunció apertura de fronteras el 15 de junio y Perú hará su apertura durante el mes de julio".

Por eso, Viva Air hizo "un urgente llamado a las diferentes autoridades nacionales" porque "cada día que pasa la situación se agrava más, y en ese sentido, necesitamos una solución definitiva".

A raíz de la paralización aérea por la cuarentena contra el coronavirus, Avianca, líder en Colombia, se acogió el pasado 10 de mayo al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización, y el mismo paso dio el 27 de ese mes Latam, segunda en el mercado colombiano.