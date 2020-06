Trump dice que su plan para combatir el racismo es una economía fuerte

US President Donald J. Trump delivers remarks before signing the H.R. 7010 - PPP Flexibility Act of 2020 in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 05 June 2020. EFE/EPA/Yuri Gripas

Washington, 5 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que su plan para arreglar las tensiones raciales es favorecer el crecimiento económico y que el afroamericano cuyo homicidio desató las protestas, George Floyd, se alegraría desde el cielo si viera el nuevo dato sobre desempleo.

Las polémicas declaraciones de Trump llegaron durante una larga comparecencia ante la prensa en la que celebró que el índice de desempleo en Estados Unidos bajara inesperadamente al 13,3 % en mayo, comparado con el 14,7 % del mes anterior, según indicó este viernes el Departamento de Trabajo.

"Lo que le ha pasado a nuestro país es lo mejor que puede pasar para las relaciones raciales, para los afroamericanos", afirmó Trump en referencia al indicio de que el mercado de empleo no está tan tocado como se esperaba a raíz del devastador impacto en la economía relacionado con la pandemia del nuevo coronavirus.

"Ese es mi plan. Vamos a tener la economía más fuerte del mundo", añadió Trump cuando un periodista le preguntó cuál era su plan para hacer frente al racismo sistémico en Estados Unidos.

Trump incluso afirmó que Floyd, que falleció el pasado 25 de mayo después de que un policía blanco presionara su cuello con la rodilla durante casi nueve minutos en Mineápolis (Minesota), se alegraría si viera el nuevo índice de desempleo de mayo.

"Ojalá que George nos esté mirando ahora mismo desde arriba, estará diciendo que esto es algo muy bueno para nuestro país. Es un gran día para él, un gran día para todos", afirmó Trump.

El mandatario utilizó ese tono de celebración a pesar de que el dato de desempleo entre afroamericanos en mayo fue peor que el de abril, según el informe publicado este viernes por el Departamento de Trabajo.

El índice de desempleo entre los afroamericanos subió el mes pasado hasta el 16,8 %, el mayor desde 1984, mientras que el de los latinos bajó ligeramente pero continuó en un nivel muy alto, en el 17,6 %.

Una periodista afroamericana, Yamiche Alcindor, preguntó a Trump durante el acto que cómo puede considerar una victoria para Floyd y el resto de estadounidenses un índice de desempleo que ha subido en el caso de los negros, y el presidente respondió: "Eres de lo que no hay".

El mandatario insistió en que "nadie ha hecho más por la comunidad negra" que él, pero volvió a evitar cualquier expresión de solidaridad con los manifestantes pacíficos que han inundado las calles del país, y volvió a pedir mano dura ante las protestas.

"No sean orgullosos, llamen a la Guardia Nacional, dominen las calles. No pueden dejar que eso ocurra en Nueva York, con la gente saqueando las tiendas (...). En Minesota acabaron con el problema en una noche, y Mineápolis estaba asediada", sostuvo.

Este jueves, Trump compartió en Twitter una carta que afirmaba que los manifestantes del centro de Washington el pasado lunes "eran terroristas", y volvía así a reducir las protestas mayoritariamente pacíficas a los episodios aislados de saqueos o disturbios que se han registrado en contados casos.