San Lorenzo intensifica su lucha contra el coronavirus a la espera del fútbol

Una mujer con un tapa bocas de San Lorenzo recorre una instalación de camas para personas en situación vulnerable, este viernes en el Club en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- San Lorenzo de Almagro armó un centro de contención para adultos mayores y aloja a contagiados de coronavirus en la pensión de los juveniles porque el club "cumple una función social y no solo deportiva", según explicó este viernes a Efe el secretario General del club, Miguel Mastrosimone.

"San Lorenzo, como todos los clubes de la Argentina, cumple una función social, no solo deportiva. En este predio estamos brindando una asistencia que es fundamental para la sociedad", dijo Mastrosimone.

El club porteño decidió armar un "centro de contención" para adultos mayores de 65 años que no tengan dónde alojarse durante la cuarentena obligatoria.

"Queremos para darles un poco de contención y un poco de ternura en medio de la pandemia. Es para que puedan permanecer aquí 24 horas, con comedores y con espacios de recreación", precisó.

El personal que trabaja allí depende del gobierno nacional y del de la ciudad de Buenos Aires.

"San Lorenzo cede sus espacios para hacerle un bien a la comunidad. La idea surgió de San Lorenzo, creímos que era importante", precisó.

Mastrosimone también señaló que diariamente unas 150 a 200 personas se hacen un test en un puesto de control instalado debajo de una de las plateas del estadio y que, en caso de dar positivo por coronavirus, son alojados en la pensión del fútbol juveniles para después ser trasladados a hoteles u hospitales, según corresponda.

La gran mayoría de los clubes argentinos, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cedieron sus instalaciones al Gobierno e implementaron acciones o campañas para luchar contra el coronavirus mientras esperan la reanudación de los torneos, suspendidos a mediados de marzo.

Aunque el regreso de la actividad de tiene fecha estipulada, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este viernes que llamó al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, para que le "explique un poco cómo es la situación del jugador" y consultarle "cómo se podría volver".

"Todos extrañamos al fútbol, que también es parte del divertimento social. Todos somos hinchas de un equipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que los test rápidos pueden ayudar a volver a los entrenamientos con todos los protocolos, que hoy en día existen en Europa, de cómo deberían realizarse para que sean factibles", dijo Fernández.