Ronaldo Nazario muestra su rechazo al racismo en sus redes sociales

Valladolid, 6 jun (EFE).- Ronaldo Nazario, doble campeón del mundo con Brasil y actual presidente del Real Valladolid, se ha unido a las voces que han protestado contra el racismo y la violencia policial, tras la muerte en Mineápolis del afroamericano George Floyd, ahogado por un agente que presionó su rodilla contra el cuello del detenido, pese a que este le advertía de que no podía respirar.

En Instagram, el astro brasileño muestra una foto en la que se le ve con una camiseta que lleva los lemas "Stop racismo" y "Stop Violence", para apoyar el movimiento de protesta iniciado en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, y que se ha extendido por todo el mundo.

El máximo dirigente del Real Valladolid, además, ha escrito: "Las leyendas de la FIFA decimos no al racismo y a cualquier forma de discriminación. También decimos no a la violencia en todas sus formas".

Asimismo, en todas sus redes sociales, ha cambiado la foto de perfil para dejar fija la frase "Not to racism", añadiendo otra acción personal más en la lucha contra esta lacra social. EFE

