Rodríguez Uribes: "Por prudencia e igualdad, los partidos a puerta cerrada"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 5 jun (EFE).- José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, afirmó este viernes que "por un criterio elemental de prudencia" y por preservar "la igualdad" en la competición, todos los partidos de la liga de fútbol deberán disputarse a puerta cerrada en la vuelta a la actividad el 10 de junio.

"El fútbol debe ser inicialmente sin público. Es una liga nacional y una de las reglas fundamentales en el deporte es la igualdad de armas", dijo el ministro en una entrevista en la Cadena Ser.

"Los criterios son la seguridad, la igualdad y luego lo que decidan las Comunidades Autónomas. Pero todo es progresivo", añadió.

"Debemos empezar, por un elemental criterio de prudencia, con partidos a puerta cerrada", indicó Rodríguez Uribes. "Las prisas son malas consejeras. Ya hemos visto que el porcentaje de inmunidad no es grande, tenemos que ser muy prudentes".

Ante la petición de los clubes en zonas más avanzadas de la desescalada para jugar ante un aforo reducido de público, el ministro insistió en que "todo a su tiempo" y en que "anticipar acontecimientos puede generar confusión".

Respecto a la posible concentración de aficionados en el exterior de los estadios, para animar desde allí a sus equipos, admitió que "claro" que le preocupa y animó a "hacer mucha pedagogía" para prevenir esas reuniones porque "la pandemia no ha desaparecido".

"Los delegados del Gobierno tendrán que actuar para impedir esas concentraciones", advirtió.

Rodríguez Uribes indicó que la realización masiva de pruebas de coronavirus al colectivo de futbolistas no les convierte en unos ciudadanos privilegiados respecto al resto de la sociedad.

"Si va a empezar la liga, vamos a dar garantías a un deporte que es de contacto físico. Es una exigencia elemental, no veo el privilegio por ningún sitio. Si les damos la oportunidad, hay que darles también todas las garantías", afirmó el ministro.