R. Unido continúa con la desescalada pese al retraso del sistema de rastreo

Vista aérea de Oxford Street, en Londres, la calle comercial más concurrida de Europa. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 5 jun (EFE).- La aplicación que ha habilitado el Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en inglés) para restrear contagios de la COVID-19, parte clave de la desescalada en el Reino Unido, no estará operativa hasta finales de mes, reconoció este viernes el secretario de Estado de Empresa, Nadhim Zahawi.

Esta aplicación había sido sometida el pasado mayo a una prueba inicial en la isla de Wight, al sur de Inglaterra, pero su puesta en marcha por todo el país sufre retrasos a pesar de que el Gobierno de Boris Johnson ya inició por fases la relajación del confinamiento impuesto a finales del pasado mayo para controlar el coronavirus.

En unas declaraciones a la BBC, Zahawi dijo que la aplicación móvil empezará a operar en cuanto funcione de manera eficaz.

El pasado mayo, Inglaterra y Gales iniciaron el programa de rastreo de contagios, por el que miles de "rastreadores" empezaron a llamar o escribir a personas que dieran positivo en un test del coronavirus. La idea fue trazar sus contactos recientes y pedirles que se aíslen 14 días aún si no presentaban síntomas.

Ese programa empezó a funcionar pero sin la aplicación móvil, pensada para alertar automáticamente a la gente sobre un posible contagio del coronavirus.

"Estamos trabajando mucho sobre esta aplicación. Queremos estar seguros de que hace todo lo necesario y estará disponible este mes: no puedo dar una fecha exacta", añadió Zahawi, confiado en que esté funcionando a finales de junio.

Sin embargo, el responsable del programa de rastreo del NHS, Tony Prestedge, admitió que no espera que la aplicación se encuentre lista, en toda su capacidad, hasta septiembre u octubre.

La Sanidad británica considera vital el sistema de rastreo a fin de evitar otro pico de casos de la COVID-19.

Expertos médicos se han quejado de que el rastreo debió entrar en vigor antes de que empezara la desescalada, que arrancó con la reapertura en mayo de negocios que venden plantas y automóviles, así como el retorno esta semana a los colegios de los escolares de primaria, entre otras medidas.

Según los últimos datos oficiales del ministerio de Salud, el Reino Unido comunicó ayer 176 nuevas muertes por COVID-19, hasta un total de 39.904 desde que comenzó la pandemia.