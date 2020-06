Pistoletazo de salida para la campaña "Race to Zero" de las Naciones Unidas

La Secretaria Ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa. EFE/RONALD WITTEK/Archivo

Berlín, 5 jun (EFE).- La campaña global "Race to Zero", una iniciativa de las Naciones Unidas para promover que todos los países y empresas del mundo alcancen cuanto antes un nivel cero de emisiones de dióxido de carbono, arrancó este viernes con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.

El proyecto está vinculado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en 2021 en Glasgow, Reino Unido, con un año de retraso sobre la fecha prevista inicialmente -noviembre de 2020- con motivo de las medidas de seguridad contra la COVID-19.

El objetivo es movilizar a gobiernos, empresas, organizaciones e individuos de la sociedad civil para lograr el nivel cero de emisiones con la mayor rapidez posible, según explicaron los asistentes a la conferencia virtual que este viernes marcó el pistoletazo de salida a la campaña.

Entre los participantes, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, recalcó la importancia de aprovechar este momento, en el que muchos países sufren las consecuencias económicas de la crisis de coronavirus en sus territorios.

"Aunque no fuimos advertidos de la COVID-19, hemos sido advertidos durante mucho tiempo del cambio climático", recordó Espinosa, instando a la colaboración entre todos los sectores de la población para salir de esta crisis con una economía más verde.

Esta situación, añadió la secretaria, también ha servido para demostrar "que las sociedades pueden, cuando es necesario, unirse para abordar los retos globales con respuestas atrevidas", algo que solo es posible, añadió, a través de un "multilateralismo inclusivo".

En referencia al pacto europeo que promete acabar por completo con las emisiones de dióxido de carbono para 2050, Espinosa ha asegurado que es imposible llegar hasta 2050 "sin 2020", por lo que esta campaña "no es para el futuro, sino para el presente".

También participó en el evento de inauguración la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, que aseguró que uno de los puntos fuertes de esta campaña es "la inclusión del pilar social, que por primera vez sirve como ancla para todos nuestros compromisos climáticos".

La campaña "Race to Zero" está además respaldada por los dos "Campeones de Alto Nivel" de la 25ª y de la 26º Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, respectivamente el chileno Gonzalo Muñoz y el británico Nigel Topping.

Iberdrola o Nestlé son algunas de las empresas que ya han se han adherido a la campaña, que constituye la mayor alianza de compañías, inversores, ciudades y regiones creada hasta la fecha para este fin.