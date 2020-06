Perú adelanta a Alemania y ya es el noveno país con más casos de COVID-19

Pacientes contagiados de COVID-19 reciben atención médica, el pasado 25 de mayo de 2020, en el Hospital Guillermo Almenara de Lima (Perú). EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 5 jun (EFE).- Perú pasó este viernes a ser el noveno país del mundo con más casos confirmados de COVID-19 al superar a Alemania tras acumular 187.400 contagiados, de los que 5.162 han fallecido, y está muy próximo de alcanzar a Francia, que tiene 190.180 enfermos, según datos oficiales.

El constante incremento de infectados, con no menos de 4.000 diarios en las últimas semanas, ha llevado a Perú a consolidarse como el segundo país con más contagiados de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil, y a situarse desde la pasada semana entre los diez primeros a nivel global.

Esto gracias a ser con diferencia el primer país de América Latina en número de pruebas realizadas por cada millón de habitantes, al acumular 1,15 millones entre rápidas (998.285) y moleculares (156.183).

El último boletín ofrecido por el Ministerio de Salud reveló 4.202 nuevos contagios entre las 18.637 pruebas que se procesaron durante el jueves, lo que dio una tasa de positivos del 22,5 %.

Los fallecidos se elevaron a 5.162 con 131 decesos en el último día, una cifra que ha mantenido constante durante las últimas jornadas.

Entre los infectados hay 9.198 hospitalizados, de ellos 1.041 conectados a respiradores artificiales en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el número más alto desde el inicio de la pandemia.

La cifra de recuperados llegó a casi 80.000, con cerca de 3.000 altas médicas entre los contagiados que han logrado vencer al virus SARS-CoV-2 tanto en sus domicilios como en los hospitales.

SEÑALES POSITIVAS EN LIMA

Pese al incremento de casos, los especialistas aseguran que la curva de contagios está comenzando a descender en Lima, el principal foco de la pandemia en Perú, pues la capital, que tiene 10 millones de habitantes y representa al 30 % de la población de todo el país, concentra el 59 % de los casos detectados a nivel nacional.

El director de Investigación Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, aseguró este viernes a la agencia oficial Andina que el nivel de contagios es muy bajo en los distritos acomodados de Lima, donde comenzaron los primeros casos en Perú.

Mientras tanto, en los barrios periféricos de Lima, donde el hacinamiento de la población es mayor y el acatamiento de la cuarentena casi nulo, la velocidad de propagación del virus se está desacelerando, pero el especialista pidió no bajar la guardia.

"La curva global está descendiendo, pero aún quedan distritos, sobre todo los más grandes, que recién están llegando al pico máximo y empezando a descender", dijo Munayco.

VIZCARRA RECONOCE DESATENCIÓN A INDÍGENAS

En esta jornada el presidente de Perú, Martín Vizcarra, viajó a la amazónica región de Madre de Dios, en el sur del país, donde visitó la comunidad indígena de El Pilar, cuyos nativos se hicieron conocidos al inicio de la pandemia por haberse hecho rudimentarias mascarillas con hojas de palmera.

Allí, Vizcarra reconoció que su Gobierno no había atendido a tiempo a los pueblos indígenas para prevenirlos y tratarlos del coronavirus, que ha causado un número todavía indeterminado de nativos contagiados y fallecidos, pues el Ministerio de Salud aún no incluye la variable étnica en sus registros oficiales.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos adicionales que tenemos que hacer para llegar a las comunidades indígenas más alejadas con el Estado porque ustedes son tan peruanos como nosotros, así que tenemos que aprender, en función de los errores del pasado y no volverlos a cometer", aseveró el mandatario.

El Ejecutivo peruano no elaboró un plan para la COVID-19 en comunidades indígenas hasta dos meses y medio después de que se decretase el confinamiento, mediante un documento que contenía repeticiones sobre políticas generales ya establecidas, como denunciaron las organizaciones indígenas.

CUARENTENA FLEXIBILIZADA

La emergencia por el virus se mantendrá en Perú por lo menos hasta el 30 de junio, con una cuarentena que se ha ido flexibilizando desde las estrictas condiciones con las que comenzó el 16 de junio.

Durante los próximos días el Gobierno publicará el decreto para dar inicio a la segunda de las cuatro fases de reactivación de la economía, con la que espera llegar a funcionar al 87 % mientras trata de que por fin la pandemia remita de manera clara.