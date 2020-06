Paraguay superará en unos días los 6.000 repatriados durante la pandemia

En la imagen el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Paraguay, Federico Gonzále. EFE/Nathalia Aguilar/Arhcivo

Asunción, 5 jun (EFE).- El asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Paraguay, Federico González, aseguró este viernes en una rueda de prensa que el número de paraguayos que han regresado desde el exterior desde marzo, cuando se decretó el cierre de las fronteras, superará en unos días los 6.000 repatriados.

En las próximas horas llegará un grupo procedente de la ciudad argentina de Neuquén y mañana aterrizará un vuelo procedente de Panamá y otro de México, según informó González.

Además, la pasada noche llegó un vuelo procedente de Madrid con repatriados paraguayos de 61 ciudades del mundo que se trasladaron hasta la capital española para tomar este vuelo de vuelta.

A pesar del número de connacionales que Paraguay ha logrado repatriar en este tiempo, González insistió en que las instalaciones del Gobierno para realizar la cuarentena obligatoria son escasas y eso limita el regreso de más personas que han expresado su intención de regresar.

"Si no existe un lugar asegurado, un lugar digno donde recibirlos, lastimosamente no pueden venir. Tendrían que ir a sus casas y eso es un riesgo demasiado grande porque el virus podría estar circulando por el país", comentó el asesor presidencial en la conferencia de prensa.

El Gobierno sigue buscando espacios para transformar en albergues y ampliar el número de camas disponibles para recibir a más connacionales, pero no todos los lugares cumplen con condiciones dignas para convertirlos en alojamientos.

No obstante, además de los albergues militares y policiales, Paraguay ha logrado aumentar el número de los hoteles salud, una iniciativa con el sector privado para que los repatriados que puedan costeárselo pasen su cuarentena en hoteles.

"Tenemos 39 hoteles más tres posadas salud y son 1.495 habitaciones, de las cuales 842 están ocupadas. Esa es la capacidad y la oferta que el sector hotelero está presentando", puntualizó González.

Asimismo sostuvo que el servicio exterior de Paraguay sigue trabajando para conseguir la repatriación de sus ciudadanos, aunque recordó que la presencia diplomática del país en el exterior es limitada y eso dificulta el contacto con los ciudadanos.

Aún así, aseguró a sus compatriotas que cada mensaje y llamada a los consulados y embajadas queda registrado y se procesa a la espera de poder atenderles para ofrecer una solución.

También recalcó que esta situación representa un "desafío permanente y constante" para el servicio diplomático, con consulados que se han visto desbordados ante la emergencia.

"No se tienen recursos, esa es la regla general. Contados consulados tienen recursos de gastos sociales; esos rubros hace tiempo ya fueron superados, ya fueron utilizados para alimentación, vivienda y apoyo a nuestros compatriotas", concluyó González.