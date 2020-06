ONG de EE.UU. dona 8,8 toneladas de ayuda médica a Ecuador

Médicos y trabajadores de salud se preparan en un improvisado hospital en el Centro de Convenciones instalado por el Municipio, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres/Archivo

Quito, 5 jun (EFE).- La organización no gubernamental Direct Relief, en coordinación con la fundación estadounidense Healing Hands, donó 8,8 toneladas de medicinas e insumos médicos a Ecuador para ayudar a paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Así lo informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado en el que precisa que esta ayuda está destinada "a ayudar a sectores con dificultad de acceso a medicinas, así como a la promoción humana de las personas más necesitadas".

Valorada en unos tres millones de dólares, la ayuda arribó este jueves al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y será distribuida en los municipios de Guayaquil, Quito, La Maná y Pujilí, y otra parte entregada al Ministerio de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En la ceremonia de entrega participaron el ministro de Exteriores ecuatoriano, José Valencia; el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick; la representante de Direct Relief, María de Lourdes Bonilla; los alcaldes de Quito, Jorge Yunda; de La Maná, Hipólito Carrera, y de Pujilí, Luis Ugsha; así como el director general del IESS, Carlos Luis Tamayo, entre otros altos funcionarios.

Al agradecer la ayuda durante la ceremonia, el ministro resaltó que "esta es una muestra de solidaridad y de fraternidad del pueblo de Estados Unidos".

"Direct Relief es una organización muy activa a nivel mundial; es una de las características del pueblo norteamericano el tener estas organizaciones de apoyo y de ayuda en caso de emergencias. Queremos reconocer de manera particular este apoyo que hemos recibido, pues es una muestra de amistad entre ambos pueblos", subrayó.

Por su parte el embajador de Estados Unidos recordó que "estamos viviendo momentos difíciles en mi país, afectado no solamente por la crisis del COVID-19, sino por conflictos sociales; pero a pesar de nuestros retos, el pueblo norteamericano, la sociedad civil norteamericana, sigue ofreciendo su mano para colaborar con los demás".

Direct Relief es una organización no gubernamental con sede en California que tiene la misión de promover la auto-gestión a través del suministro de provisiones médicas y la provisión de asistencia técnica con el objeto de mejorar la salud de los más necesitada.

A lo largo de la crisis sanitaria, que deja hasta ahora unos 41.000 contagiados y 3.486 fallecidos oficiales y 2.221 probables, el país andino ha recibido asistencia de una decena de países, entre ellos España, Alemania, Suiza, China, Israel y Corea del Sur.