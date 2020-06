"No ha terminado" y casos de COVID-19 están subiendo en algunos países en desconfinamiento: OMS

Foto del viernes de trabajadores de salud manifestándose en Ciudad de México por mejores condiciones en los hospitales en medio de la pandemia de coronavirus. Jun 5, 2020. REUTERS/Edgard Garrido PROHIBIDA SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO

GINEBRA, 5 jun (Reuters) - Algunos países han registrado "repuntes" de casos de coronavirus luego de empezar desconfinamientos y las poblaciones deben protegerse del COVID-19 mientras las autoridades continúan las pruebas, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El epicentro de la pandemia se ubica actualmente en las naciones de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris.

"Sobre los repuntes (de casos), sí, hemos visto que algunos países en el mundo - y no estoy hablando específicamente de Europa- los presentan cuando se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social, las personas generalmente como lo interpretan como 'ok, se terminó'", dijo Harris en una rueda de prensa en Ginebra.

"No ha terminado. No habrá terminado hasta ya no exista el virus en ninguna parte del mundo", dijo.

En referencia a las protestas en Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd hace 10 días, Harris dijo que los manifestantes deberían tomar precauciones.

"Ciertamente hemos visto mucha pasión esta semana, hemos visto a personas que sintieron la necesidad de salir y expresarse (...) Les pedimos que recuerden que sigue siendo necesario protegerse ellos mismos y a otros".

Para evitar las infecciones, la OMS recomienda a las personas mantener una distancia de al menos 1 metro, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos, dijo Harris.

(Reporte de Stephanie Nebehay. Editado en español por Marion Giraldo)