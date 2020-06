Natti Natasha mantiene su guerra al maltrato con "Qué mal te fue"

En la imagen un registro de la cantante dominicana Natti Natasha, durante una presentación en el Estado Olímpico de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Miami, 5 jun (EFE).- La cantante Natti Natasha sigue en su guerra contra el maltrato físico y emocional y su nueva arma es su canción "Qué mal te fue", con la que, según dijo en una entrevista con Efe, quiere apoyar a quien no esté dispuesto a "aguantar un cuerno".

El tema, que salió esta semana, es parte del próximo disco que aspira a presentar este año. Con la base del "dembow" del reguetón "old school" o tradicional y una letra sencilla y directa, la dominicana regresa al tema de las relaciones terminadas para mejor.

"Esta canción es perfecta para dedicársela a esa gente que está en una relación, pero que cree que puede ir a buscar a otros por ahí", indicó la artista en una videoconferencia desde la oficina de su publicista en Miami.

"La música es liviana, para bailar, divertirse, pero también para darse uno amor. Para echar para afuera a ese hombre o esa mujer que no nos valora lo suficiente y que piensa que está bien salir con 'otros culitos', como dice la canción", manifestó Natasha, quien el año pasado fue la artista femenina latina con más visualizaciones en YouTube.

Para Natti, parte de su función como artista es "hablarle claro a los fans" de lo que piensa que está bien y lo que está mal. Para ella, aguantar una infidelidad es señal de problemas de autoestima y "esos o esas que estando en una relación siguen por ahí" se están haciendo daño emocional.

Aunque el tono y hasta la profundidad de la canción, producida por Dímelo Flow y SP Polanco, es diametralmente opuesta a "Lo mejor de mí", la popular canción de despedida a un amor que sacó la estrella el año pasado, las dos se complementan.

"Las dos canciones son un adiós en el que las mujeres están mejor sin esa pareja. Una es más dolida que la otra, pero al final, es sobre personas que creen en sí mismas y en su fuerza interior”, subrayó.

Su compromiso con la lucha a favor del empoderamiento y contra el maltrato no quiere decir que haya desnudado su vida personal.

Aunque admite que "como todo el mundo" podría dedicarle sus canciones a un amor que la hizo sufrir, rechazó hablar de los rumores que la han ligado sentimentalmente al ejecutivo musical puertorriqueño Raphy Piña, quien es su mánager.

Entre risas aseguró que la canción de su colega Anuel AA que parece confirmar el romance "es una muestra de su creatividad" y prometió que hablará de su vida amorosa "cuando esté lista y tenga algo importante que decir".

UN VIDEO DIFERENTE

Natti Natasha pasó gran parte de las semanas iniciales del confinamiento en Puerto Rico, principalmente en un yate, que enseñó en sus redes sociales. Reconoce que la situación la dejó desconcertada, después de años de trabajo constante y viajes incesantes.

"Después de varias semanas decidí con mi equipo retomar el trabajo, siempre cuidándonos", indicó.

El video de "Qué mal te fue" no tiene la calidad artesanal o los elementos de animación que ha dominado muchos los audiovisuales musicales que han salido después el primer mes del aislamiento social.

Las imágenes, grabadas con cámaras profesionales, muestran a Natti Natasha en poses muy sexis en una piscina en Puerto Rico.

Sin embargo, sí es muy diferente de las complicadas producciones que han caracterizado los videos de la artista. No hay grandes puestas en escena, bailarinas o incluso maquillaje y atuendos. La cámara enseña a Natti Natasha al natural.

TIEMPO DE APRENDER

La nueva canción de Natti Natasha salió tres días después de que comenzaron las protestas contra la brutalidad policial contra la comunidad afroestadounidense. El estreno estaba previsto desde hacía días para el lunes 1 de junio y ya fue demasiado tarde cuando pensó en aplazarla.

"Me parece que la solución no es suspender todo sino usar nuestra voz para ayudar", expresó la artista.

Por eso, se ha limitado a publicar en las redes sociales mensajes de apoyo a los manifestantes y a las víctimas, mientras aprende sobre la realidad del racismo en Estados Unidos.

"Yo soy dominicana y en nuestro país la realidad es diferente. Me parece que uno tiene que estar bien informado antes de ponerse a hablar", subrayó.

Alicia Civita