Murakami publicará una colección de relatos cortos en julio tras tres años

Tokio, 5 jun (EFE).- El escritor japonés Haruki Murakami publicará el 18 de julio una colección de relatos cortos, el primer trabajo del autor que se editará en tres años, tras la llegada a las librerías niponas de su novela "La muerte del comendador" (2017).

La antología llevará por título "Ichininsho tansu" (Primera persona del singular) y será publicada por Bungeishunju, según un anuncio de la propia editorial recogido este viernes por la prensa.

Bungeishunju fue también el sello con el que Murakami, de 71 años, publicó su última colección de este tipo, "Onna no inai otokotachi" (Hombres sin mujeres, 2014).

La editorial no ha dado a conocer detalles sobre la nueva obra.

En una inusual comparecencia en un evento de lectura en Tokio a finales del año pasado, Murakami reveló que se encontraba trabajando en una novela corta que cuenta la historia de un mono hablador que se confiesa ante un interlocutor inesperado y que llevaba por título "Shinagawazaru no kokuhaku" (La confesión del mono de Shinagawa).

El autor de "Tokio blues" (1987) o "Baila, baila, baila" (2012), eterno candidato al Nobel de Literatura según las quinielas, dijo entonces que la obra se publicaría en 2020.