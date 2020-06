México vive su propia protesta violenta por brutalidad policial

(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el viernes las insinuaciones de un gobernador de la oposición de que sus aliados estaban detrás de una violenta protesta contra la brutalidad policial que hizo eco de los actuales disturbios en Estados Unidos.

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que la manifestación del día anterior había sido instigada por personas de fuera de la ciudad y se había organizado en Ciudad de México, ”desde los sótanos del poder”. López Obrador negó que su administración o el partido Morena estuvieran involucrados y dijo a los reporteros que es responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco investigar las acusaciones de fuerza excesiva.

“Claro que no tengo nada que ver absolutamente”, dijo López Obrador, y agregó que la comisión nacional de derechos humanos también podría investigar el asunto. “Debió señalar si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena”.

López Obrador ganó una elección aplastante en 2018 con la promesa de frenar la violencia, pero hay signos de descontento creciente a medida que los asesinatos continúan aumentando a niveles récord durante su mandato. Durante la protesta del jueves en la capital del estado de Jalisco, Guadalajara, multitudes de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se reunieron para protestar por el presunto asesinato de un hombre a manos de la policía después de detenerlo y llevárselo por no usar una máscara facial, informaron medios locales.

Las transmisiones de televisión mostraron a los manifestantes abriendo a golpes las enormes puertas de madera del palacio colonial de gobierno en el centro de la ciudad, así como las escaramuzas donde se podía ver a la policía golpeando a los manifestantes después de ser atacados con rocas y quemar sus vehículos de patrulla.

Alfaro dijo que la policía se responsabilizaría del caso del presunto asesinato, pero insistió en que los policías han mostrado moderación en el manejo de las protestas, donde seis agentes habían resultado heridos y uno de ellos había sido incendiado por un manifestante.

“Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación”, dijo Alfaro en un video publicado en Twitter. También ha sido un crítico del manejo del Gobierno de la pandemia de coronavirus.

Decenas de miles de mexicanos han desaparecido durante la guerra del país contra los carteles de la droga que comenzó a fines de 2006. Se cree que la mayoría fueron asesinados por bandas de narcotraficantes, pero las fuerzas de seguridad también han sido acusadas de asesinatos extrajudiciales.

Nota Original:Mexico Hit by Its Own Violent Protest Over Police Brutality

©2020 Bloomberg L.P.