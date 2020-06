México alcanza nuevo máximo de contagios diarios de COVID-19

México reportó este jueves por segundo día consecutivo un máximo de contagios diarios de coronavirus tras haber alcanzado 24 horas antes una cifra cúspide de defunciones, en momentos en que el gobierno comenzó la reactivación de su vida económica.

La Secretaría de Salud reportó 4.442 nuevos casos confirmados de coronavirus y 816 decesos más, un nuevo récord en contagios para un día, lo que llevó la cifra a 105.680 y la de muertos a 12.545, según el balance oficial.

El subsecretario de Salud y vocero de la estrategia contra el nuevo coronavirus, Hugo López-Gatell, dijo en conferencia de prensa que los decesos reportados el jueves ocurrieron a lo largo de varios días.

"El día con mayor mortalidad fue el 17 de mayo, con 340 muertes ocurridas en esa fecha, pero de estas 817 son fallecimientos que ocurrieron en días previos. Hay algunos que corresponden al 27 de abril", aclaró López-Gatell.

El nuevo pico de defunciones ocurre cuando el país, de más de 120 millones de habitantes y el segundo con más muertos en América Latina después de Brasil, comenzó su tránsito hacia una "nueva normalidad".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población no caer en "psicosis" luego de las cifras de contagios y decesos reportadas el miércoles por autoridades sanitarias.

"Desde luego, no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando (...) pero también que no haya psicosis, que no haya miedo", dijo el mandatario durante su habitual conferencia matinal desde el estado de Chiapas (sur).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó el martes sobre posibles rebrotes de COVID-19 en América Latina, después de que varios países de la región, incluido México, empezaran a flexibilizar las medidas impuestas para frenar la pandemia.

América es el actual epicentro de la epidemia, que ha dejado más de 6,3 millones de casos y cerca de 380.000 muertos en todo el mundo desde que se registraron los primeros contagios en diciembre en China.

nc/dg