Los indígenas ecuatorianos exigen medidas cautelares por el avance del COVID-19

En la imagen, decenas de indígenas de la etnia Waorani, de la Amazonía ecuatoriana. EFE/Jose Jácome/Archivo

Quito, 5 jun (EFE).- La nacionalidad indígena Waorani exigió este viernes en una audiencia medidas cautelares para proteger su vida y la de los pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana, ante el avance del coronavirus SARS-CoV-2.

El proceso, que se desarrolla de manera virtual, inició luego de mas de quince días de haber interpuesto el pedido por "el riesgo inminente" ante el avance de la COVID-19 en su territorio, extendido en las provincias de Orellana, Pastaza y Napo, donde se han confirmado 46 casos y otros 120 han sido catalogados como sospechosos.

"Hace un año nos enfrentamos al Estado en defensa de nuestra selva, hoy defendemos nuestra vida y la de nuestros hermanos no contactados", mencionaron los amazónicos en un comunicado.

Los Waorani denunciaron, a través de su cuenta oficial de Twitter, que el Estado presuntamente intentó dilatar la audiencia para convocarlos de manera presencial el próximo lunes, "sin importar los riesgos que esto significa".

Con las medidas cautelares, los indígenas reclaman al jefe de Estado, Lenín Moreno; su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y algunos ministros, acciones urgentes para atender y contener la expansión del coronavirus, y proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.

Ante el tribunal, los nativos amazónicos reclamaron que el Ministerio de Salud ha impuesto -en su opinión- "un proceso cultural inadecuado, que no considera nuestro conocimiento sobre medicina ancestral, además, no hay acceso a insumos e información".

El pasado 21 de mayo, los indígenas alertaron al Estado del riesgo que enfrentan debido a su sistema inmunológico "más frágil ante enfermedades nuevas", y recuerdan un comunicado emitido por la organización Amazon Frontlines.

Los indígenas denunciaron una falta de coordinación con los gobiernos locales para desarrollar protocolos de acuerdo a la realidad que vive la nacionalidad Waorani y pidieron que se invierta el dinero del fondo común amazónico en paquetes de bioseguridad y alimenticios.

Gilberto Nenquimo, presidente de la nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), tildó de "inútil y contraproductivo" el accionar del Gobierno en la crisis que afrontan.

Según el Ministerio de Salud Pública, Ecuador reportó este viernes 3.592 fallecidos oficiales y 2.378 probables, además de 42.106 positivos por la COVID-19.

Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han recogido un total de 125.149 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas, con las que se descartaron 56.745 casos.