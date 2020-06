López Obrador lamenta la muerte a golpes de mexicano bajo custodia policial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 5 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que lamenta la muerte de Giovanni López, un joven presuntamente asesinado a golpes por policías locales tras ser arrestado en el estado de Jalisco, un caso de brutalidad policial que ha indignado al país.

"Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe de haber acciones autoritarias", dijo en una conferencia de prensa desde el suroriental estado de Tabasco.

Dijo que la investigación sobre los hechos "corresponde a la autoridad local" e invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a estudiar también el caso, que despertó indignación en México luego de que circulara en redes que el motivo de la detención fue que el joven no llevaba cubrebocas en la calle, algo que la fiscalía estatal ha negado.

Una manifestación para reclamar justicia por Giovanni López derivó el jueves en disturbios en el centro de Guadalajara, capital del occidental Jalisco, cuando un grupo de manifestantes intentó irrumpir en un edificio oficial y la policía los repelió con gases lacrimógenos y palos.

En un mensaje en video, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, admitió que la muerte de Giovanni López es una "atrocidad" de la policía que debe ser investigada, aunque insistió que el joven no fue detenido por no llevar cubrebocas sino por enfrentarse a los agentes.

Además, acusó al Gobierno federal de instigar las violentas protestas.

"Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco", aseguró Alfaro, muy crítico con López Obrador.

El presidente le respondió este viernes que, a pesar de sus diferencias ideológicas, no tiene "ningún propósito de afectar a las autoridades locales".

"No tengo que ver yo nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar", dijo López Obrador.

Tras las palabras del presidente, el gobernador insistió en una entrevista con Radio Fórmula que hubo una "campaña en redes que costó millones de pesos" para generar la movilización, instigada por el entorno de López Obrador.

Desde el inicio de la pandemia en México, Alfaro ha sido el gobernador que más ha levantado la voz en contra de la estrategia de López Obrador para mitigar la enfermedad, aunque los reproches no habían sido tan directos hasta ahora.