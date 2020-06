La diversión vuelve a Florida, aunque los casos de COVID-19 siguen aumentando

Dos mujeres con tapabocas caminan este viernes por el parque temático de Universal Studios en Orlando, Florida (EE.UU). EFE/Gerardo Mora

Orlando (EEUU), 5 jun (EFE).- Los parques temáticos Universal reabrieron este viernes sus puertas al público en una Florida (EEUU) que vuelve a contar con lugares de diversión pese a que el COVID-19 sigue su imparable avance con más de 1.300 nuevos casos en un día.

Con sus mascarillas puestas, Jonathan y Emily Sánchez, una pareja hispana de Miami, fueron algunos de los muchos, la mayoría familias con niños, que no quisieron perderse la oportunidad de estar este viernes en Orlando para la reapertura de Universal.

En declaraciones a Efe Jonathan dijo sentirse "muy feliz" y no tener miedo a contagiarse, porque, según sus palabras, los trabajadores de los parques son "muy profesionales".

No solo parques temáticos, acuáticos y de atracciones, también bares, boleras y cines están autorizados en Florida a abrir sus puertas a un público que dejó el confinamiento hace un mes y está acostumbrándose a una realidad de mascarillas, termómetros, aforo limitado y señales de mantener la distancia.

"Estamos tratando de hacer las cosas que prometimos, las cuales no son solo hacer que la gente se sienta segura, sino algo más importante aún: hacer que esté realmente segura", dijo el director ejecutivo de Resorts de Universal Orlando, John Sprouls, en unas declaraciones a medios locales de esta ciudad del centro de Florida.

Orlando es el principal destino turístico no solo de Florida sino de todos los Estados Unidos gracias a los parques temáticos, que dan trabajo a decenas de miles de personas y llevan cerrados desde marzo por el COVID-19.

A pesar de que Legoland abrió el pasado 1 de junio, Universal es el primero de los grandes parques en abrir. Su rival, Disneyland, va a esperar hasta mediados de julio para recibir visitantes.

El martes abrieron los seis hoteles de Universal en Orlando, pero este viernes es el gran día, pues el público en general puede entrar a los parques Islands of Adventure, Universal Studios y Volcano Bay, si cumple con los requisitos sanitarios.

NUEVAS REGLAS

A la entrada de cada parque, los empleados tomaban este viernes la temperatura a todos los visitantes, que faluyeron desde por la mañana en una cantidad importante y llevaban las infaltables mascarillas y algunos también guantes.

Según las nuevas normas, todos aquellos visitantes que tengan una temperatura superior a los 38 grados Celsius no pueden cruzar las puertas del parque.

Una vez dentro es obligatorio mantener la distancia de seguridad de seis pies (aproximadamente dos metros) entre grupos en todo momento.

En la atracción Transformers Ride 3D, como en todas, en los vehículos de tres filas de asientos, la del medio iba vacía, lo que equivale a colas más largas y tiempos de espera superiores a los que están acostumbrados los visitantes.

Pese a las medidas de seguridad, Universal advierte de que "no puede garantizar que los visitantes no estarán expuestos al virus" y recomienda que la población de riesgo como las personas mayores o con enfermedades "eviten" las visitas.

ENTRADA EN LA FASE 2

La reapertura de Universal coincide con el inicio de la Fase 2 del proceso de reactivación económica para poner de nuevo en pie a Florida, como dice el gobernador Ron Desantis.

Solo tres de los 67 condados del estado no van a incorporarse a la Fase 2, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, porque van más lentos en la reapertura por ser los más afectados por el nuevo coronavirus.

En el resto bares, boleras y cines se suman, aunque al 50 % de su capacidad, a la nueva normalidad.

También se permiten desde este viernes y con la excepción de los tres condados mencionados las reuniones de hasta cincuenta personas (hasta ahora eran de 10).

Con la entrada en la Fase 2, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca frenar las cifras de desempleo, aunque los solicitantes de subsidios para los que no tienen trabajo siguen aumentando y, según los últimos datos del Departamento de Trabajo, 206.494 floridanos pidieron este beneficio en la última semana de mayo.

En total, más de 1,8 millones de personas en Florida se han apuntado al seguro de desempleo desde que estalló la pandemia.

La industria de los parques temáticos en Florida recibió en 2018 un total de 87,5 millones de visitantes, según el informe de la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA).

LAS CIFRAS DEL COVID-19 EN ALZA

Sin embargo, en este panorama de vuelta a la normalidad hay un elemento discordante: el aumento de los casos de COVID-19 en Florida.

En las últimas 24 horas, según las cifras del Departamento de Salud de Florida, se confirmaron 1.305 nuevos casos y con ellos ya son 61.488 las personas que se han contagiado del COVID-19 en este estado desde el 1 de marzo pasado.

Es el tercer día consecutivo con más de 1.300 casos nuevos.