La ciudadanía lidera defensa de derecho al medioambiente en América Latina

Fotografía fechada el 12 de febrero de 2018, y cedida por Greenpeace México, que muestra a la especialista en Derecho Ambiental de la organización, María Colín, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ Greenpeace México

México, 5 jun (EFE).- Ante la nula actuación de los Gobiernos de México y de otros países de América Latina para garantizar y proteger los derechos humanos al medioambiente y a la salud, y ante su violación por parte de empresas, los ciudadanos de la región han encabezado la defensa de esos derechos.

Pero la defensa de esos derechos por parte de personas, pueblos y comunidades, se presenta como una dura batalla que en muchos casos les llega a costar la vida.

"Cuando la gente ve que no hay justicia, algo que esta pasando en muchas regiones, se lanza, no a tomar la justicia por su propia mano, sino a emprender acciones que tendrían que garantizar y proteger los Estados, lo cual pone en peligro su integridad", señaló en entrevista con Efe María Colín, especialista en derecho ambiental de la organización Greenpeace México.

"Nosotros, como ciudadanos, hemos tenido que tomar el papel del Gobierno", dijo Colín en el marco del Día Mundial del medioambiente que se conmemora cada 5 de junio desde 1973.

La Asamblea General de Naciones Unidas lo estableció en su Asamblea General de 1972 para conmemorar los temas medioambientales con el objetivo de concienciar a la población sobre su cuidado. La fecha coincide con el inicio de la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre medioambiente.

VIOLENCIA Y CONFLICTOS

Con México viviendo una guerra contra el crimen organizado desde 2006, que ha provocado una crisis de derechos humanos y un ambiente de impunidad y corrupción, la especialista apuntó que los conflictos socioambientales derivados de los megaproyectos del Gobierno mexicano también han generado violaciones a los derechos humanos.

Entre los proyectos están una termoeléctrica en el central estado de Morelos, la construcción del Tren Maya en el sureste, la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la Refinería de Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco.

Colín consideró el 2019 como un año "muy convulso para la defensa de los derechos humanos relacionados con el medioambiente, no solo en México, sino a nivel mundial y sobre todo en América Latina".

De acuerdo con Front Line Defenders, México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y el medioambiente.

Según datos del informe de 2019 de la organización internacional sobre los asesinatos de personas defensoras de derechos en el mundo, América Latina ocupa el primer lugar.

Los principales países de la región donde se identificaron los asesinatos fueron Colombia (106); Honduras (31); Brasil (23), México (23) y Guatemala (15). Además, se comprobó que en el 85 % de los casos las personas fueron amenazadas previamente.

En el reporte se identificó que el 13 % de los asesinados fueron mujeres y el 40 % del total , el objetivo fueron personas que defendían derechos de pueblos indígenas, tierras, territorios y al medioambiente.

DERECHOS PLASMADOS EN CONSTITUCIÓN MEXICANA

En México, la Constitución reconoce en su artículo 4, párrafo quinto, el derecho humano al medioambiente sano para el desarrollo y bienestar, la disposición jurídica señala que:

"Toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley".

"Pero estos preceptos jurídicos no siempre se cumplen", señaló Colín.

Explicó que cuando dependencias del Gobierno mexicano como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua o la Fiscalía en materia de delitos ambientales "no imponen sanciones, no investigan adecuadamente o no hay labores de inteligencia es cuando las personas toman la iniciativa".

Además del artículo 4, en México, el artículo 25 incorpora el concepto de sustentable y otros artículos como el 26 y el 27, tercer párrafo, y el artículo 73, así como en los artículos 115 y 124, emanan normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas.

PERSISTE VIOLENCIA EN MÉXICO

De acuerdo el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales México 2019, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en este país "persiste una situación de violencia en contra de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales".

De enero a diciembre de 2019 se registraron 39 ataques a personas defensoras de los derechos ambientales y el delito de homicidio fue, al igual que en 2018, la principal agresión contra los defensores del medioambiente.

De los 39 casos registrados, en 12 de ellos ocurrieron homicidios así como un intento de homicidio y en estos ataques fueron asesinadas 15 personas.

El Cemda precisó que del total de los ataques contra personas defensoras ambientales el año pasado, ocho están relacionados con proyectos de energía eléctrica, el principal es el Proyecto Integral Morelos (PIM) (4 casos), que consiste en la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto.

En tanto, el sector forestal registró seis casos; la construcción de vías de comunicación cinco; los sectores minero, agropecuario y de hidrocarburos tres cada uno, mientras que proyectos hidráulicos registraron dos casos y el desarrollo urbano y el industrial un caso cada uno.