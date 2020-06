La banda Camila: Es una buena etapa para recordar lo poco que sabemos

Fotografía promocional cedida este viernes, por Sony Music México que muestra a la banda Camila. EFE/ Sony Music México SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 5 jun (EFE).- La banda mexicana Camila, formada por Mario Domm y Pablo Hurtado, publicó recientemente su sencillo "Luz", un tema arriesgado con el que buscan recordar lo poco que sabemos los seres humanos y las muchas pequeñas cosas que pueden darle sentido a la vida.

"Siento que somos partículas, un parpadeo en la tierra. Pensamos que sin nosotros el mundo se va a equivocar y estamos completamente equivocados en todo. Me parece que es una buena etapa para recordar lo poco que sabemos. Esa 'luz' es el recuerdo de lo que somos, de lo que realmente vale", expresó Domm en una entrevista con Efe.

A pesar de que fue una canción que tenían prevista desde hace varios meses, no eran conscientes de que iba a salir en un momento como el actual, en el que el mundo está pasando por grandes cambios debido a la crisis del coronavirus.

Sin embargo, creen que es el momento perfecto para que le llegue a la gente un mensaje como el que trae "Luz", lleno de esperanza aunque con un mensaje complejo que, consideró Domm, tal vez "no mucha gente pueda entender".

"Creo que es un buen momento para esta canción porque sin haberlo planeado parece hecha para la cuarentena. En estos momentos todos hemos pasado incertidumbre, oscuridad y miedo de no saber qué va a pasar. Encontrar esa luz que te da paz y te saca de esos lugares tan duros. Yo creo que es un mensaje muy positivo para este momento", añadió Hurtado.

Ambos coincidieron en que los momentos oscuros y complejos pueden servir para ver la luz con mayor claridad y valorar y agradecer la posibilidad de estar rodeado de personas que hacen la vida más valiosa.

APRENDIZAJE DE EXPERIENCIAS DURAS

A raíz de esto, recordaron las partes más complejas de su carrera, esos momentos de oscuridad que se dan, dijo Domm, "cuando tus seguidores te piden más música y no sabes que hacer".

Y es actualmente, que se encuentran en un buen momento a pesar de las circunstancias, que se dan cuenta de que "eventualmente esa penumbra se pone luminosa y llega la canción que buscabas", añadió el músico.

Por lo tanto, para Domm, esos han sido los peores y a la vez mejores momentos de una prolífica carrera de casi 15 años en la que dijo haber aprendido a valorar a todas las personas implicadas en Camila.

Hurtado recuerda la salida del tercer miembro de la banda, Samo, como uno de los momentos más complejos y difíciles de la historia del grupo, "un momento complicado y de reajustes", pero, al igual que piensa con profunda alegría en los primeros tiempos de Camila en los que no sabía que iban a llegar tantas cosas buenas, se siente bien ahora de que hayan podido superar tantos baches.

"Vernos aquí ocho años después, (de la salida de Samo) motivados haciendo música y con un público que nos ha seguido, me hace sentir muy contento al darme cuenta de que hemos sobrevivido a muchos cambios", expresó Hurtado.

Las celebraciones por llegar a estos 15 años tan motivados no serán otras que tocar y hacer música, o al menos esos son sus planes hasta el momento, ya que, aunque este tiempo de cuarentena ha sido muy productivo para ellos, están deseando volver a subirse a los escenarios.

"La música no va a parar de hacer vibrar a la gente. Nos veremos el año que entra en algún momento, nos veremos con estadios llenos de nuevo. Es como cuando te quitan la paleta y te la regresan", refirió Domm.

Y es que antes de que comenzase la cuarentena se encontraban a punto de empezar una gira después de haber hecho varios conciertos junto al dúo también mexicano Sin Bandera en los que dieron la oportunidad al público de disfrutar de dos grupos en una sola noche.

Ahora tienen más ganas de nunca que volver, recordar el repertorio y transmitir su mensaje, que "en conciertos de un solo artista no se diluye y se entrega más puro".

