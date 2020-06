Irán sigue enriqueciendo uranio y no responde a las dudas del OIEA

EFE/ Jordi Kuhs/Archivo

Viena, 5 jun (EFE).- Irán siguió en los pasados tres meses produciendo uranio enriquecido por encima de los límites permitidos por el acuerdo nuclear de 2015 y no respondió a dudas expresadas por el OIEA, la agencia nuclear de la ONU, sobre posibles actividades atómicas no declaradas.

Según el más reciente informe técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), emitido este viernes, Irán contaba el 20 de mayo con reservas de uranio enriquecido de 1.571,6 kilos, unos 550 más que hace tres meses y muy por encima de los 300 kilos permitidos, al tiempo que ha anunciado que reiniciará nuevas actividades de Investigación y Desarrollo (I+D).

Por otra parte, el OIEA critica en un segundo informe emitido hoy que Teherán no haya respondido a sus dudas ni concedido acceso a sus inspectores a dos instalaciones en Irán donde sospecha que hubo en el pasado actividades no declaradas.