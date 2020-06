Iberia retomará los vuelos directos entre P.Rico y España en agosto

Iberia ofrecerá además frecuencias entre San Juan y Madrid a través de los aeropuertos de Miami y Nueva York. . EFE/Orlando Barría/Archivo

San Juan, 5 jun (EFE).- La aerolínea Iberia retomará los vuelos directos entre Puerto Rico y España a partir del próximo mes de agosto, según confirmaron este viernes a Efe fuentes cercanas a la compañía.

El anuncio llega después de que el pasado 12 de marzo el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera la prohibición para los europeos de viajar a EE.UU. a causa del coronavirus, que afecta a los ciudadanos del espacio Schengen y a aquellas personas que hayan pisado territorio europeo en los 14 días previos a su viaje.

La frecuencia de los vuelos desde San Juan a Madrid será los domingos y miércoles, mientras que desde Madrid a San Juan los aviones de Iberia volarán los sábados y martes.

Iberia ofrecerá además frecuencias entre San Juan y Madrid a través de los aeropuertos de Miami y Nueva York.

Desde junio, se ofrecerán los vuelos entre Miami y Madrid, uno semanal los martes, y en julio serán dos vuelos semanales, lunes y jueves, mientras que desde Nueva York a Madrid serán dos vuelos semanales, los miércoles y domingos.

La portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, Daphne Barbeito, informó a través de un comunicado de que los billetes están ya a la venta.

"Son buenas noticias para Puerto Rico, pero debemos trabajar con más premura y coherencia sobre realmente tener un plan de seguridad que promueva la protección, no sólo de los residentes sino también de los turistas, domésticos e internacionales", destacó Barbeito.

De acuerdo con la normativa vigente para proteger a los pasajeros será obligatorio en los vuelos de Iberia el uso de mascarillas que cubran nariz y boca cuando accedan al avión y durante el vuelo.

De no portarla, no se permitirá el embarque a las aeronaves de Iberia.

El plan integral de seguridad e higiene de Iberia tiene como objetivo preservar la salud de los trabajadores y supone una prevención adicional en su contacto con los clientes.

Este plan incluye test serológicos a todos los empleados, medidas higiénicas y desinfección de los útiles de trabajo, entre otras muchas iniciativas.

Tanto en el proceso de selección y asignación de asientos como durante el embarque se adoptan las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre pasajeros.

Se dará prioridad a las medidas de seguridad en el embarque y desembarque, además de que la entrada y salida del avión se hará mediante pasarela siempre que sea posible.

Tanto los agentes de aeropuertos como los tripulantes de cabina continuarán prestando el servicio de orientación a los clientes, manteniendo la mayor distancia posible en las zonas de paso.