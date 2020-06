Gremio en Nicaragua asocia la falta de tests de COVID-19 con la escasez de medicinas

Una cliente de la tercera edad sale este viernes, de una farmacia de Managua (Nicaragua). EFE/Carlos Herrera

Managua, 5 jun (EFE).- El exdiputado opositor Alberto Lacayo, miembro del gremio farmacéutico en Nicaragua, dijo este viernes que la falta de pruebas de COVID-19 está causando escasez de mediamentos para ciertas enfermedades en el país, especialmente las relacionadas con los dolores, fiebres, y sistemas respiratorio o digestivo.

“Como no se están haciendo las pruebas, y han prohibido a los hospitales privados traer las pruebas, entonces hay un consumo excesivo de medicina, porque por cualquier gripe común, el médico, con tal de no correr el riesgo, te prescribe el tratamiento como si fuese un coronavirus”, dijo a Efe Lacayo.

El también expresidente de la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua explicó que medicamentos como la azitromicina, nitazoxanida, acetaminofén o paracetamol y la vitamina C son cada vez más escasos, porque forman parte del tratamiento contra el COVID-19, que los médicos en Nicaragua están recetando para casi todo tipo de influenza, ya que no hay certeza de si están ante un caso relacionado con la pandemia.

En Nicaragua solamente el Gobierno está autorizado para realizar pruebas de COVID-19. El Ministerio de Salud ha negado permisos de importación de estos exámenes a hospitales, clínicas y laboratorios privados.

En abril pasado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregó 26.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19. En abril y marzo el Ministerio de Salud sostuvo que realizaba unos 200 exámenes por día, pero en mayo el dato no fue actualizado.

Como consecuencia, expertos de la Unidad Médica Nicaragüense y del Comité Científico Multidisciplinario han recomendado interpretar toda influenza como un caso sospechoso de COVID-19 “mientras no se demuestre lo contrario”.

“Haciendo ese test no tendríamos que tener ese consumo excesivo de medicinas que hoy hay, se acabaron las acetaminofén, las vitaminas C, se acabó todo porque, precisamente, la gente tiene razón en buscarse cómo salvaguardar y salvaguardar su núcleo familiar”, aseguró el exdiputado opositor.

PRUEBAS ALIVIARÍAN HOSPITALES

Los mismos hospitales podrían aliviar su situación si los médicos tuvieran certeza de quién es paciente de COVID-19 y quién no, o bien las estadísticas nacionales podrían cambiar, señaló.

Según el Gobierno de Nicaragua, un total de 1.118 personas han padecido las consecuencias de la pandemia, y 46 han muerto. Mientras el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 ha informado de 4.217 casos y 980 fallecimientos.

Para Lacayo, la demanda de fármacos contra padecimientos mentales también ha subido debido al estrés que representa para una familia la cuarentena de uno de sus miembros en una habitación.

“Esto ha provocado también parte de la escasez, (…) probablemente esa persona lo que tiene es una gripe, que, descartándola con un test, queda simplemente libre y la gente se quita ese daño emocional”, comentó.

Lacayo indicó que personas con padecimientos crónicos, como diabetes o presión arterial, también han empezado a realizar compras suficientes para no tener que regresar en más de un mes. Esas compras coinciden con el alza de la curva de contagios que ha señalado el gremio médico.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega, ha recibido críticas dentro y fuera del país por su estrategia de dar prioridad a la economía frente a la pandemia y que consiste en no establecer restricciones, tomar mínimas medidas de prevención, y promover aglomeraciones.

En días recientes, las asociaciones médicas de Nicaragua llamaron a la población a realizar una cuarentena voluntaria, al margen de las decisiones del Gobierno, para evitar contagios y la saturación de los hospitales.