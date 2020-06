Francia desmiente que Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas

Francia desmiente que Guaidó esté refugiado en su embajada en CaracasParís, 5 Jun 2020 (AFP) - Francia desmintió el viernes que el líder opositor venezolano Juan Guaidó se encuentre refugiado en su embajada en Caracas, como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza."El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas", indicó la portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll.El canciller de Venezuela afirmó el jueves que Guaidó se encontraba en la embajada de Francia, unos días después de que el presidente socialista Nicolás Maduro insinuara que el dirigente parlamentario estaba "escondido" en una sede diplomática."Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se [los] lleve por la fuerza. No se puede, no se puede", contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa, así como por su mentor, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año."Esperamos que esos gobiernos rectifiquen (...) y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana", agregó Arreaza.Juan Guaidó es blanco de múltiples procesos judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él. - Nuevo llamado a elecciones - Francia figura entre los más de 50 países que habían reconocido en 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela.Nicolás Maduro acusa a su rival de haber fomentado un intento de "invasión de Venezuela" que debía saldarse, según él, con un "golpe de estado" con la complicidad de Estados Unidos y Colombia.El presidente estadounidense, Donald Trump, niega cualquier implicación."Todos los esfuerzos deben centrarse ahora en encontrar una solución política a la crisis política venezolana", dijo Agnès von der Mühll, que llamó a que se celebren "elecciones libres" y "transparentes" para "poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano"."Junto con la Unión Europea y sus asociados en el grupo de contacto internacional, Francia alienta a todos los actores venezolanos, en particular a las autoridades venezolanas, a que entablen negociaciones inclusivas para lograrlo", agregó.El pasado 13 de mayo, Francia expresó su "firme condena" ante el trato dispensado a su embajador en Caracas, Romain Nadal, desde inicios de ese mes. Desde el 2 de mayo, agentes policiales custodian la calle donde se encuentra la residencia del embajador, que carece de agua y electricidad desde entonces.vl-meb/pc -------------------------------------------------------------