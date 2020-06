Es muy pronto para escribir el obituario del shale, dice la AIE

(Bloomberg) -- Apenas unas semanas después de que los precios del petróleo se hundieran en territorio negativo, lo que hizo que productores desde Texas a Dakota del Norte se apresuraran a cerrar pozos, el responsable de la Agencia Internacional de Energía ha advertido que es demasiado pronto para dar por perdida la industria del esquisto de EE.UU.

No obstante, aunque hay señales de un regreso, “se tardará mucho tiempo en llegar a los niveles que vimos antes del covid”, dijo Fatih Birol el jueves en la conferencia Bloomberg Live Powering Forward: Crude Awakening.

Los precios del petróleo en Estados Unidos se recuperaron desde los mínimos históricos de abril a más de US$37 por barril el jueves, debido a que una ola de productores estadounidenses y canadienses cerraron sus grifos y a la reanudación de actividad de economías cerradas por la pandemia de covid-19. La producción de petróleo ha caído unos 700.000 barriles al día desde finales de abril y aproximadamente 1,7 millones de barriles al día este año, según datos de Estados Unidos.

“El mayor impacto (en los precios) está en el esquisto”, dijo Birol, responsable ejecutivo de la AIE. “Es demasiado pronto para escribir el obituario del esquisto porque, con el aumento de los precios, cuando lleguen a US$40- US$45, es muy posible que el petróleo de esquisto se recupere”.

“La tecnología está ahí”, señaló. “El conocimiento está ahí. La geología está ahí”.

Repunte del petróleo

Las primeras señales de un repunte del esquisto ya son evidentes. Esta semana, EOG Resources Inc., el mayor productor estadounidense de esquisto bituminoso, dijo que planeaba “acelerar” la producción en la segunda mitad del año, mientras que la empresa del Pérmico Parsley Energy Inc. también está volviendo a reanudar la actividad en los pozos solo unas semanas después de cerrar los grifos.

Con unos precios más altos, 1 millón de barriles diarios de petróleo volverán al mercado en junio y julio, dijo el responsable ejecutivo de Pioneer Natural Resources Co, Scott Sheffield. Asimismo, unos costes de servicios más bajos, que ya disminuyeron aproximadamente un 20%, podrían caer otro 5-10% en 2021 si los precios del petróleo y el recuento de plataformas se mantienen en los niveles actuales.

“No estamos haciendo mejores pozos”, dijo Sheffield. “Pero estamos perforando estos pozos a un coste más bajo”.

No obstante, Sheffield dijo que la mayoría de los productores están tratando de mantener la producción plana respecto a los niveles de 2019, citando las demandas de los accionistas de mayores rendimientos. Después de un repunte a corto plazo, la producción en Estados Unidos se nivelará en alrededor de 11 millones de barriles al día en el medio a largo plazo, por debajo del récord de febrero de 13,1 millones de barriles diarios, señaló.

Ritmo

En cuanto al volumen de petróleo que regresa al mercado, ello dependerá en gran parte del ritmo y el momento de la recuperación económica. Ben Luckock, codirector de negociación de petróleo en Trafigura, dijo que le preocupa el tiempo de recuperación de la demanda de petróleo en el mundo occidental, incluso después de un aumento recientes de las compras en China.

Será difícil volver al 100% de la demanda en los próximos doce meses, dijo Luckock, quien también habló en la conferencia. “La vida de las personas ha cambiado”, señaló. “Nos preocupa que lleve mucho tiempo volver a los niveles de demanda que veíamos antes”.

Nota Original:Too Early for Shale Obituary as U.S. Oil Wells Return, IEA Says

