El riesgo de una segunda ola de covid-19 es alto en Francia, según un estudio

Trabajadores de la salud con mascarillas protestan en demanda de mejores condiciones frente al hospital Robert Debre en Paris, Francia.EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 5 jun (EFE).- El riesgo de que Francia sufra una segunda oleada de covid-19 es "extremadamente alto", porque el número de personas susceptible de contagiar sigue siendo elevado y el de personas inmunizadas es muy bajo, según un estudio publicado este viernes.

Por ello, los autores del informe, elaborado por científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Medioambientales (Inrae) y publicado en la revista "Frontiers in medicine", animan a proceder con prudencia en la desescalada y a fomentar las medidas de distancia social e higiene.

A través de la aplicación de modelos matemáticos complejos y proyecciones estadísticas no utilizadas hasta ahora en situaciones sanitarias, los investigadores han llegado a la conclusión de que a principios de mayo, cuando se puso fin al confinamiento de la población, seguía habiendo en el país unos 100.000 casos infecciosos.

El doctor Lionel Roques, que dirigió el estudio, indicó a Efe que antes del confinamiento esos casos subían un 25 % diario, pero tras la reclusión ordenada por el gobierno la reducción de positivos es muy lenta, de apenas un 5 % al día.

Así, el modelo estadístico calcula que cuando la pandemia alcanzó su pico en Francia, a principios de abril, había un millón de contagiadores, de los que más de un mes después quedaban aún 100.000.

Levantado el confinamiento, solo las medidas de distancia social y de higiene pueden evitar que la segunda oleada cobre una intensidad que vuelva a poner en jaque al sistema sanitario del país, señaló Roques.

El confinamiento logró que la tasa de infecciones por paciente contagioso se dividiera entre siete (el llamado factor R), para situarse en el 0,5, pero el experto advierte de que basta con que ese indicador se sitúe en el 1,4 para que se produzca una segunda oleada.

Esa subida ya se produjo al principio de la pandemia, cuando la extensión de la enfermedad sorprendió a las autoridades sin apenas tiempo de reacción.

Por otro lado, el estudio demuestra que la llamada "inmunidad de rebaño" está lejos en el país, donde según sus proyecciones apenas 3 millones de personas han desarrollado anticuerpos, el 4 % de la población, lejos del 70 % requerido.

Roques aseguró que ese dato es una estimación a partir de los contagios confirmados, que suponen 20 veces menos, pero que no reflejan la cifra real porque no se han efectuado test masivos.

El investigador consideró "incomprensible" que Francia no haya efectuado un estudio de seroprevalencia masivo, como han hecho países como España, que hubiera permitido conocer mejor la penetración de la enfermedad en la población, su distribución territorial y la tasa de letalidad del virus.

En este sentido, Roques señaló que a partir de sus proyecciones, el número de muertos por millón de habitantes es similar en Francia al de otros países o regiones en los que se han efectuado este tipo de pruebas.

El investigador se mostró, sin embargo, confiado en que el confinamiento haya introducido en las costumbres de los franceses determinadas prácticas, como la higiene de manos o la generalización de las mascarillas, que pueden reducir a la mitad la tasa de contagio por paciente.

"Es el único elemento que puede permitir que el número de contagios no vuelva a poner de nuevo en jaque al sistema sanitario", aseguró.