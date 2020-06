El ministro de Exteriores iraní insta a Trump a volver al acuerdo nuclear

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Exteriores iraní Javad Zarif llega al aeropuerto de Nueva Delhi, India, el 14 de enero de 2020. REUTERS/Adnan Abidi/Foto de archivo

DUBÁI, 5 jun (Reuters) - Aprovechando el tono conciliador de Donald Trump después de que Teherán liberara a un veterano de la Marina estadounidense, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán retó el viernes al presidente estadounidense a volver al acuerdo nuclear que Washington abandonó hace dos años.

Irán liberó a Michael White el jueves como parte de un acuerdo en el que Estados Unidos permitió al médico irano-estadounidense Majid Taheri visitar Irán.

Trump tuiteó el jueves tras la liberación de White: "¡Gracias a Irán, esto demuestra que un acuerdo es posible!".

El ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif dijo en Twitter, dirigiéndose a Trump: "Logramos el intercambio humanitario a pesar de los esfuerzos de sus subordinados".

"Teníamos un trato cuando usted entró en el cargo... Sus asesores, la mayoría de ellos despedidos ya, hicieron una apuesta estúpida. Está en sus manos decidir cuándo quiere arreglarlo".

Trump abandonó en 2018 el acuerdo nuclear que habían firmado las grandes potencias con Irán, según el cual Teherán contendría su actividad nuclear a cambio del levantamiento de muchas sanciones internacionales a Irán. Tras salir del acuerdo, Washington ha vuelto a imponer sanciones para estrangular las exportaciones de petróleo de Irán como parte de una política de "presión máxima".

El intercambio de prisioneros del jueves fue un caso poco frecuente de cooperación entre Estados Unidos e Irán. También el viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Mousavi, confirmó que Zarif se reunió con Bill Richardson, un antiguo representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas, "hace meses" para hablar de la liberación de prisioneros.

"Siempre hemos respondido positivamente a los esfuerzos humanitarios que conducirían a la liberación de los rehenes iraníes en Estados Unidos y en otros lugares", dijo Mousavi a la agencia oficial de noticias IRNA.

Sin embargo, un alto cargo de seguridad iraní negó que las negociaciones con Washington hubieran llevado al intercambio de prisioneros.

"El intercambio de prisioneros no es el resultado de negociaciones y no habrá conversaciones en el futuro", dijo en Twitter Ali Shamkhani, secretario del principal organismo de seguridad nacional del país. Shamkhani no explicó cómo se había organizado el intercambio.

(Editado por Frances Kerry y Hugh Lawson; traducido por Tomás Cobos)