El mes pasado fue el mayo más caluroso que se conoce

(Bloomberg) -- El mes pasado fue el mayo más cálido registrado en todo el mundo y algunas partes de Siberia, Alaska y la Antártida registraron temperaturas inusualmente altas, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

Las temperaturas globales fueron 0,63 grado Celsius más altas que la media, según el informe mensual de la agencia europea. El período de 12 meses que terminó en mayo coincidió con el año más cálido registrado y fue casi 0,7 grado Celsius más caluroso de lo habitual.

Los científicos del proyecto Copernicus ya advirtieron el mes pasado que el clima cálido de primavera en Siberia estaba reavivando los “fuegos zombis” que aún perduraban desde el año pasado. El jueves, un derrame masivo de combustible en Siberia llevó a Rusia a declarar un estado de emergencia. Los científicos han advertido durante años que el derretimiento de un suelo que en el pasado estaba permanentemente congelado y que cubre más de la mitad de Rusia amenaza la estabilidad de edificios y ductos.

Las temperaturas mensuales este año han sido más altas que la media y, en Europa, el 2019 así como el invierno pasado fueron los más cálidos que se conocen, según datos de Copernicus. Por el contrario, mayo fue ligeramente más frío que la media general en el viejo continente. El sudoeste y el noreste de Europa fueron más calurosos que la media mientras que la región que abarca desde Escandinavia hasta los Balcanes y la costa norte del Mar Negro registraron temperaturas más bajas.

Nota Original:Last Month Was the Hottest May on Record

©2020 Bloomberg L.P.