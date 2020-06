El futuro de Jaguares argentinos en tinieblas por cambios en Super Rugby

La continuidad de la franquicia argentina Jaguares, finalista del Super Rugby la temporada pasada, está en riesgo por los cambios que se avecinan en los calendarios del hemisferio sur debido a la pandemia del coronavirus.

Si Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica arman el juego en sus propios territorios, el equipo argentino tendrá que buscar otro horizonte o revisar su existencia.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) dispuso que los jugadores tengan el camino allanado para buscar acuerdos y sumarse a clubes del exterior para no perder ritmo de competencia.

Gonzalo Quesada ya dio el paso y dejará de ser el entrenador de los Jaguares, a los que llevó a la final en la pasada temporada, para ocupar ese cargo en el Stade Français, anunció este viernes el club que ya dirigió entre 2013 y 2017.

El ala Juan Manuel Leguizamón, con pasado en Jaguares y actualmente en Estados Unidos, expresó en Milenium Sports que "esto genera tristeza".

"Hablé con bastantes jugadores y están a la expectativa de que haya una solución. Son 35 o 40 contratos que desaparecerían. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar", indicó.

Nueva Zelanda y Australia se movieron rápido por su cuenta. El país de los All Blacks levantó restricciones sanitarias y dispondrá un Super Rugby doméstico, con la participación de cinco equipos (Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders y Highlanders).

En parecida situación está Australia, que empezaría su propio certamen en julio.

Las dificultades en los traslados aéreos por la pandemia se convierten en un obstáculo casi insalvable para el equipo argentino, que sólo podría acordar en 2021 la posibilidad de unirse a un Super Rugby sudafricano, una apuesta muy costosa, al tener que movilizar a 40 jugadores por casi cuatro meses, y con ingresos económicos reducidos.

Sin Super Rugby por este año, y con chances mínimas para 2021, una posibilidad es que Jaguares pase a disputar la Superliga de las Américas creada hace poco.

- De novato a subcampeón -

Jaguares pasó de novato al principio a subcampeón en 2019, cuando perdió el duelo decisivo en Nueva Zelanda ante los poderosos Crusaders.

Empezó la temporada 2020 con altibajos cuando la pandemia de la covid-19 interrumpió el certamen.

Emiliano Boffelli, de excelentes rendimientos en Jaguares, recibió ofertas de París y de la primera división de Inglaterra, al igual que el hooker Julián Montoya y el capitán Jerónimo de la Fuente, mientras que Stade Français estaría interesado en el segundo línea Guido Petti.

"Voy a esperar hasta el último minuto para ver qué decisión tomar, porque (Jaguares) es algo por lo que aposté. Si tiene que venir una oferta de Europa para ayudar a la UAR, lo haré. Me duele mucho pensar que Jaguares no exista más, que no pueda jugar el Super Rugby", expresó De la Fuente.

El centro y capitán de la escuadra agregó: "Los equipos de Nueva Zelanda jugarán en Nueva Zelanda, los de Australia en Australia y los de Sudáfrica en Sudáfrica. Queda Jaguares un poco solitario y estamos viendo si nos invitan a alguna competencia. Es difícil que se haga, pero también es una posibilidad".

En esta temporada se vencen los contratos de De la Fuente, Matías Alemanno, Joaquín Díaz Bonilla, Matías Moroni, Francisco Gorrissen y Matías Orlando.

La posible caída de Jaguares sería un retroceso para el rugby argentino, que se había hecho espacio en la SANZAAR luego del tercer puesto alcanzado en el Mundial de Francia-2007 y los cuartos de final en Nueva Zelanda-2011, resultados que ayudaron al ingreso de la selección Los Pumas en lo que era el Tri-Nations y luego se convirtió en el Rugby Championship.

Más optimista, el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, afirmó: "El proyecto Jaguares lo pensamos con mucho detenimiento, fue creciendo y llegamos a una instancia muy linda y soñada. De una u otra manera, va a estar en una competencia que para la UAR sea sostenible desde el punto de vista económico y financiero".

Jaguares fue concebido como un plantel de desarrollo que podía competir en situación de igualdad con las otras potencias del hemisferio sur y generar experiencia internacional para los jugadores que luego serían parte de los Pumas, pero la pandemia sacudió los cimientos del rugby argentino.

