El fútbol aficionado, ante una situación límite

Barcelona, 5 jun (EFE).- El fútbol profesional masculino ya empieza a ver la luz al final del túnel en España, pero no así el femenino, el amateur y el aficionado. Las empresas que se dedican a este último sector se encuentran en una situación límite marcada por los prácticamente tres meses de inactividad acumulados y la incertidumbre respecto a cuándo podrán reemprender su actividad y en qué condiciones.

"Las pérdidas generadas este año son incalculables, no solo por la temporada no finalizada, sino también por los contratos que tenemos vigentes", explica Ignacio Olcina, dueño de Futbol Live, una de las empresas que ofrece campeonatos de fútbol 7 aficionado en Valencia.

"Desde el mes de marzo de este año estamos soportando una serie de gastos sin tener ingreso alguno, lo cual está produciendo un quebranto importante para todos los actores que están alrededor de una organización como la nuestra", expone Frank González, responsable de Fútbol 7 La Amistad de Tenerife y representante de la provincia en la Asociación Española de Minifútbol.

Estos actores son personal colaborador como los árbitros, personal voluntario administrativo, los bares de los campos o los ingresos en concepto de alquiler que tienen los clubes que regentan algunas de las instalaciones del torneo.

Aunque desde marzo no tiene ningún ingreso, Fútbol 7 la Amistad debe seguir pagando cada mes unos 700 euros de costes fijos. "Es una auténtica ruina. Estamos intentando tirar adelante con mucho esfuerzo y sacrificio", sentencia González.

"Las pérdidas económicas son aproximadamente el 30% de la facturación anual, que es la parte de la temporada que nos quedaba por disputar", explica Ramón Ramos, uno de los responsables de La Liga de las Empresas, que se celebra en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Bilbao.

"Nosotros tranquilamente llegamos a los 50.000 euros de pérdidas mensuales", sentencia Marco, uno de los responsables de Le Five Sabadell, situado en una nave industrial de la ciudad catalana. A las pérdidas por la suspensión de las competiciones de fútbol sala, se tienen que sumar las de los alquileres que se han dejado de ingresar para jugar a 'Bubble Fútbol' y a pádel, y las de los cumpleaños y fiestas de empresa que no han podido celebrarse, entre otros conceptos.

Por su parte, la Fundación Valldor 7, situada en Bellaterra, en el área metropolitana de Barcelona, ha dejado de ingresar "todo lo referente a los torneos que se organizan desde los meses de marzo hasta finales de julio, el torneo nacional que se celebra anualmente en Salou y los ingresos de alquileres de campos de fútbol 7 y fútbol sala", relata Jose Luna, uno de los responsables.

La consecuencia ha sido que todos los empleados llevan desde marzo en un ERTE, del cual nadie ha cobrado nada aún.

De momento, la Fundación Valldor 7 es la única entidad de las cinco consultadas por EFE que ya ha tomado una decisión sobre cómo compensar a los equipos por los partidos no jugados (algunas mantienen la esperanza de poder retomar la competición). Lo hará mediante un bono que se podrá utilizar durante los próximos cinco años.

"Pero esto significa que también dejaremos de tener ingresos el próximo curso, en el cual deberemos seguir pagando nóminas, impuestos y alquileres de instalaciones", apunta Luna.

Y es que la hemorragia de pérdidas no parece que esté cerca de pararse. Además, los entrevistados se quejan de que las administraciones no les dan información sobre cuándo y cómo podrán retomar la actividad y que todos sus planteamientos deben hacerlos a partir de lo que dicen los medios de comunicación.

"La realidad es que nos encontramos en un momento de incertidumbre y con miedo a posibles rebrotes, ya que en el caso de que no pudiéramos continuar en septiembre u octubre, las consecuencias serían fatales", advierte Ramos.

"Sale todo de un día para otro, lo que imposibilita cualquier tipo de previsión o plan para amortiguar la situación", apunta el dueño de Fútbol Live.

De todas maneras, algunos responsables de las empresas del sector ya empiezan a imaginar cuándo y cómo será el regreso de la actividad: "a partir de la entrada en la fase 3 de la desescalada, y al amparo de las medidas de flexibilización de la movilidad general, podremos albergar alguna esperanza de poder retomar la actividad", opina el responsable de Fútbol 7 La Amistad.

González explica que son dos los puntos a los que se podrán agarrar entonces: "Se permitirán partidos no profesionales con un tercio del aforo, garantizando la separación entre los espectadores; y también las actividades deportivas al aire libre y en los gimnasios, siempre con un tercio del aforo y sin uso de los vestuarios".

Pero González es consciente de que "el miedo al contagio que podrán sentir algunos jugadores y la grave crisis económica" marcarán el futuro del sector del fútbol aficionado en los próximos tiempos.

