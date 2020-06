El ecuatoriano Torres fichó por Santos Laguna para seguir pasos de Benítez

El jugador de Cruz Azul Jonathan Rodríguez (c) disputa el balón con Matheus Doria (i) y con Félix Torres (d). EFE/ José Méndez/Archivo

Torreón (México) 5 jun (EFE) .- El ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna mexicano, aseguró este viernes que uno de los motivos por los cuales decidió fichar por el equipo fue para seguir los pasos de su compatriota Christian Benítez.

"Cuando llegó al equipo Ayrton Preciado empecé a seguir a Santos. Me hablaron mucho del club, yo sabía que 'Chucho' había estado aquí y dije 'por qué no estar ahí', fue un sueño que se cumplió; sé que 'Chucho' hizo una gran historia con el club", explicó.

Benítez, futbolista ecuatoriano que falleció en 2013, militó en Santos Laguna entre 2007 y 2011, tiempo en el que fue la bujía en el ataque del club que consiguió una Liga y un subcampeonato.

En el pasado torneo Torres lideró a su equipo con 18 balones recuperados en área propia; este viernes reconoció que le costó adaptarse al fútbol mexicano al que llegó en el Apertura 2019 procedente del Barcelona de su país.

"Ahora sé que mi aporte a Santos es mi manera de arriesgarme a luchar por un balón, de anticiparme con la velocidad que tengo. Mis compañeros me dan la confianza para salir a atacar", agregó el futbolista de 23 años.

El central aseguró que su entrenador, el uruguayo Guillermo Almada, quien también lo dirigió en el Barcelona, le enseñó el carácter y la tranquilidad que debe tener un defensa.

Con experiencia desde el pasado 2019 con la selección mayor de su país, se visualiza con más llamados en los siguientes meses.

"Ser llamado a la selección es algo importante en mi carrera, mi familia se siente orgullosa. Las veces que me tocó defender los colores, es algo único estar en el banco, en la cancha, es algo que todos los ecuatorianos queremos", expuso Torres.

El jugador que mide 1.87 metros fue titular en seis de los 10 partidos que el Santos de Almada disputó en el recién cancelado Clausura 2020. En total, suma 20 partidos con el equipo de Torreón.