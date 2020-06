El 6,9 % de los belgas ha pasado el coronavirus, según un estudio científico

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 5 jun (EFE).- El 6,9 % de los belgas ha estado infectado por el Sars-CoV-2, según la tercera oleada de un estudio de seroprevalencia publicado este viernes por la Universidad de Amberes.

"El análisis de 3.253 muestras de sangre arroja que el 6,9 % de los belgas ha resistido al virus", indicó el investigador Heid Theeten en declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública "RTBF".

El estudio se elabora a partir de muestras de sangre residual almacenadas en los laboratorios de toda Bélgica de personas que no fueron hospitalizadas y que no tenían un vínculo específico con el coronavirus, que se recolectan cada tres semanas en todo el país.

La proyección de ese 6,9 % de seroprevalencia proviene de muestras tomadas entre el 18 y el 25 de mayo.

Antes, a finales de marzo, la segunda oleada del estudio situó en el 3 % el ratio de población que había pasado el virus en Bélgica, y en abril llegó hasta el 6 %, por lo que los investigadores concluyen que las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno han conseguido frenar considerablemente el la propagación del Sars-CoV-2.

"Se puede decir que la seroprevalencia no ha aumentado más", agregan los científicos, que consideran que el 6,9 % comunicado este 5 de junio se sitúa en la horquilla de posibilidades del 6 % registrado en abril.

Entre la primera y la segunda fase se detectó un "aumento más fuerte" entre la franja de edad de los 20 a los 29 años y entre los mayores de 80 años, pero en la nueva ronda "esos grupos tampoco muestran otro aumento", indican.

El Servicio Federal de Salud de Bélgica anunció este viernes 29 nuevos fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 9.566 muertos, si bien las autoridades belgas computan también como positivos los casos sospechosos sin prueba de diagnóstico, como los decesos ocurridos en residencias de ancianos.

Este viernes se registraron también 40 nuevas infecciones, con las que el total de contagios desde el inicio de la epidemia se sitúa 58.907 casos, la mayoría de ellos en Flandes (norte), pero todos los indicadores muestran una tendencia a la baja.

Los pacientes hospitalizados en Bélgica por COVID-19 entre el 29 de febrero y el 31 de mayo tenían de media 71 años y la mayoría de ellos, el 24,1 % del total, entre 80 y 89 años.

Bélgica, donde ya han empezado a abrir guarderías, comercios y colegios, se dispone a iniciar el lunes 8 de junio una nueva fase de desconfinamiento que permitirá retomar la actividad a bares, restaurantes o gimnasios, aunque con medidas de seguridad como no servir en barra.

El Gobierno belga ha anunciado que el próximo 15 de junio abrirá sus fronteras al resto de países de la Unión Europea y del espacio Schengen.