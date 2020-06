Cuba confirma 14 nuevos casos de la COVID-19 en otra jornada sin decesos

Una pareja transita en bicicleta, este miércoles en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 5 jun (EFE).- Cuba confirmó catorce nuevos casos positivos de la COVID-19 para un acumulado de 2.133 personas diagnosticadas con el coronavirus SARS-CoV-2 y este viernes es el sexto día consecutivo en el que no se reporta ningún deceso, según informó en su balance diario el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Las 2.015 muestras PCR procesadas ayer jueves arrojaron como resultado otros catorce cubanos infectados. Una docena de ellos son de La Habana, que se mantiene como epicentro de la epidemia en la isla con 195 pacientes y una tasa de incidencia de 9,13 por cada 100.000 habitantes.

Siete de los doce habaneros con diagnóstico positivo están vinculados con un reciente brote de la COVID-19 que tiene un foco localizado en los laboratorios farmacéuticos AICA, ubicados en el municipio Playa de la capital, según explicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su rueda de prensa televisiva diaria.

En la última jornada analizada, trece contagiados fueron contactos de casos confirmados y solo en uno no ha sido posible identificar la fuente de su infección.

Al cumplirse 86 días de haberse declarado la presencia del coronavirus en Cuba, se han aplicado en el país 114.464 pruebas y de ese total 2.133 han resultado positivas.

Los casos asintomáticos siguen dominando los reportes y en esta ocasión fueron trece de las 14 personas diagnosticadas y suman hasta la fecha 1.124 quienes no han mostrado síntomas de la enfermedad en el momento en que fueron examinados.

200 ACTIVOS Y 11 PROVINCIAS SIN NUEVOS CASOS

De los 200 ingresados el 98,5% (197) está sin complicaciones; hay tres pacientes que están reportados en estado grave, mientras los fallecidos hasta la fecha son 83 para una letalidad del 3,89 %, sin registrar ninguno desde la pasada semana.

En la actualidad, 11 de las 15 provincias de Cuba no suman nuevos casos de la COVID-19 desde hace más de 15 días, aunque mantienen el monitoreo con estudios diarios PCR y pruebas rápidas con kits procedentes de China.

Al cierre del 4 de junio, se encontraban ingresados en hospitales de la isla un total de 521 pacientes, 313 son sospechosos de estar contagiados con el virus y 200 confirmados.

Otras 2.036 personas permanecen bajo vigilancia epidemiológica en atención primaria de salud.

En la última jornada, las altas médicas fueron 9 y hoy suman 1.848 los pacientes de la enfermedad que se han recuperado en la isla, según los datos actualizados por el doctor Durán.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.