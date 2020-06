Comienza la lenta reapertura en el Caribe mientras bajan los contagios

Los pequeños países de la región del Caribe comienzan lentamente la reapertura de la actividad económica y la relajación del confinamiento mientras bajan los casos de COVID-19, que salvo excepciones no ha golpeado con dureza el área, en comparación con otras partes del mundo. EFE/Andrea de Silva/Archivo

San Juan, 5 jun (EFE).- Los pequeños países de la región del Caribe comienzan lentamente la reapertura de la actividad económica y la relajación del confinamiento mientras bajan los casos de COVID-19, que salvo excepciones no ha golpeado con dureza el área, en comparación con otras partes del mundo.

El Gobierno de Bahamas anunció este viernes el cierre de las instalaciones que tenía habilitadas para que pasaran cuarentena las personas que entraban al archipiélago atlántico, lo que coincide con el pase del país a otra fase de reapertura de su economía.

El primer ministro, Hubert Minnis, informó que las instalaciones de cuarentena se desactivarán este viernes en las islas de Nueva Providencia y Gran Bahama.

Minnis detalló que a partir de ahora las personas contagiadas serán controladas por la Unidad de Vigilancia del Ministerio de Salud.

BAHAMAS HA FACILITADO LA VUELTA DE 500 BAHAMEÑOS

Hasta la fecha, el Gobierno ha facilitado el regreso de cerca de 500 bahameños y residentes por medio de aviones de la compañía Bahamasair.

Sin embargo, se mantendrá la prohibición de salir a la calle entre las 21.00 y las 05.00 hora local.

Las restricciones para el disfrute de playas y parques terminará a partir del próximo día 8 en buena parte del archipiélago, salvo en las islas de Nueva Providencia, Isla Paraíso, Gran Bahama y Bimini, donde de momento sólo se podrá hacer ejercicio en esos espacios en un horario determinado.

Además, en iglesias y lugares de culto se reanuda la normalidad y podrán abrir las terrazas de los restaurantes, mientras que a partir del 15 de junio los salones de belleza y las peluquerías pueden reanudar operaciones.

Minnis recordó que su administración aprobó un programa de 16 millones de dólares para la distribución de alimentos a aproximadamente 80.000 personas.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestra economía se mueva lo más rápido posible a mediano y largo plazo. Voy a trabajar día tras día para restaurar la mayor parte de nuestra economía lo más rápido posible", agregó Minnis, cuando en Bahamas hay a día de hoy 102 contagiados y 11 muertos.

JAMAICA SIN CASOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

En Jamaica, el país mas importantes entre los pequeños territorios del Caribe, el ministro de Salud, Christopher Tufton, informó que en las últimas 24 horas no ha habido nuevos casos de COVID-19, lo que significa que el número total de casos confirmados se mantiene en 591, con dos de ellos críticos, a lo que hay que sumar 10 muertes.

Mientras, ha habido siete recuperaciones más que aumentan la cifra a 368, todo lo que indica que la situación está en tendencia positiva.

La mejora sanitaria es la causa de que el Gobierno haya previsto reanudar las operaciones dentro de la industria del turismo para el 15 de junio.

El Ministerio de Turismo, no obstante, ha establecido un corredor que restringe el movimiento de visitantes al extremo norte de la isla.

El ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, dijo que el corredor forma parte de una estrategia de recuperación de cinco puntos que se ha establecido para guiar la reapertura de la industria.

Señaló que la infraestructura sanitaria a lo largo de ese tramo que reabrirá es adecuada para la gestión del COVID-19 en caso de que un turista muestre síntomas del virus.

En Trinidad y Tobago, con 117 contagiados y 8 muertes, la situación también mejora como en el resto de los territorios de la región.

TRINIDAD Y TOBAGO NO IMPONDRÁ UNA TARIFA POR CUARENTENA

El ministro de Salud de Trinidad y Tobago, Terrence Deyalsingh, rechazó la acusación de la oposición de que el Gobierno impondrá una tarifa obligatoria de cuarentena por COVID-19 para todos los ciudadanos que regresen al país, lo que rechazó el funcionario.

"Continuaremos poniendo en cuarentena, sin cargo, a los ciudadanos que regresen a nuestro país", destacó Deyalsingh.

En Bermudas, con 141 casos positivos y 9 muertos, también se dan los pasos hacia una lenta vuelta a la normalidad.

El primer ministro de Bermudas, David Burt, adelantó este viernes que el Ejecutivo estudia que se puedan permitir que grupos de hasta 20 personas se reúnan en la tercera fase de la reapertura que en breve entrará en vigor.

Burt matizó que, no obstante, todo dependerá de los consejos de las autoridades sanitarias.

Barbados, con 92 contagiados y 7 muertos, se suma a los países de la región que dan pasos hacia la reapertura de su economía.

En Guyana, 153 casos y 12 fallecimientos, el Departamento de Educación informó a maestros y a los miembros del personal auxiliar que se presenten en sus puestos de trabajo este lunes para preparar los exámenes de acuerdo con los protocolos de salud pública.

El Ministerio dijo que los estudiantes que se presenten a los próximos exámenes deben asistir a la escuela a partir del 15 de junio y posteriormente cada dos días como parte de la preparación para la sesión de sus exámenes.