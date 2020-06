Colombia niega haber facilitado la inclusión de Cuba en la lista de EE.UU.

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 5 jun (EFE).- La Cancillería de Colombia negó este viernes haber facilitado inclusión de Cuba en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha contra el terrorismo, como respuesta a las acusaciones de la isla sobre la decisión tomada por Estados Unidos el 13 de mayo.

"El Gobierno de Colombia ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad", manifestó la Cancillería en un comunicado.

Cuba fue incluida en ese grupo por la presencia en su territorio de representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las fallidas negociaciones de paz, pese a que Colombia solicitó extraditarlos tras el ataque terrorista contra una academia de Policía en Bogotá hace más de un año que dejó a 22 cadetes muertos.

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, calificó el mes pasado la decisión de Estados Unidos como un "espaldarazo" a su petición de entrega de los líderes de la guerrilla a la justicia colombiana.

COLOMBIA RECHAZA ACUSACIONES

El lunes, Cuba acusó a Colombia de facilitar "los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos" contra la isla y criticó la reacción de Ceballos.

Sin embargo, la cartera de Relaciones Exteriores dijo este viernes que Colombia "entiende que las decisiones adoptadas, de manera autónoma, por el Gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países, corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país".

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el atentado del 17 de enero de 2019 contra la Escuela General Santander, en el que también resultaron heridas más de 60 personas, no fue una simple ruptura de "conversaciones" sino un "acto terrorista" cuya responsabilidad fue reconocida por el Comando Central de la guerrilla.

Para las autoridades del país, dicho reconocimiento evidencia el incumplimiento del ELN a la condición impuesta por Cuba para que "se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia".

Para el Ejecutivo de Iván Duque, los actos terroristas del ELN han sido suficientemente conocidos por la comunidad internacional, razón por la que no debe sorprender que los gobiernos del mundo, incluido el de los Estados Unidos, "hayan tomado nota de la presencia de miembros del ELN, que se atribuyen la responsabilidad de actividades terroristas, desde el territorio cubano".

REINVINDICA RELACIONES

Pese a la tensión generada, Colombia espera seguir trabajando de manera constructiva con las autoridades de Cuba "en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre los dos países".

La Cancillería reiteró que Colombia sigue esperando que las autoridades cubanas den respuesta a las solicitudes de extradición que les ha hecho llegar.

"Las relaciones de la República de Colombia y la República de Cuba deben estar por encima de las pretensiones del grupo terrorista ELN que, con sus actuaciones, se interpone en la implementación de los acuerdos con las FARC y obstaculiza la anhelada paz para los colombianos", reconoció la Cancillería.

Además, agradeció el papel de las autoridades cubanas en el acompañamiento a la implementación de la política de "Paz con Legalidad", en la que están consignados los compromisos del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.