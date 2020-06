Colombia anuncia nuevos incentivos para impulsar el sector audiovisual

En la imagen la la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Bogotá, 5 jun (EFE).- El Ministerio de Cultura, la agencia estatal de promoción ProColombia, Proimágenes e Invest in Bogota presentaron este viernes los nuevos incentivos con los que el país busca impulsar la producción de películas, series, videos musicales videojuegos y otros productos audiovisuales.

Durante un evento virtual en el que participaron representantes de empresas del sector audiovisual nacionales y extranjeras, las entidades anunciaron dos fondos para apoyar el crecimiento de la industria en el país.

"La industria audiovisual colombiana es un vehículo para la atracción de inversión extranjera directa, para la promoción turística del país y cada vez más, como un importante eje exportador de producciones, largometrajes, documentales y talento en los mercados de América, Europa y Asia", manifestó la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.

Según el viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Felipe Buitrago, el primer estímulo es el Fondo Fílmico Colombia, enfocado a empresas productoras de obras audiovisuales.

Este incentivo otorgará una contraprestación equivalente al 40 % del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos y el 20 % del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte.

La segunda herramienta es el Certificado de Inversión Audiovisual, que le otorga a las obras audiovisuales no nacionales, producidas o postproducidas en Colombia de manera total o parcial, derecho a la solicitud de un certificado descontable del impuesto de renta hasta por un valor equivalente 35 % del valor total de la inversión que realicen en Colombia.

IMPULSO PARA LA INDUSTRIA

Según cifras de Proimágenes, el fondo mixto de Promoción Cinematográfica, los programas de incentivos y las leyes que ha promovido el país han permitido que entre 2013 y 2019 en Colombia se hayan rodado 39 películas extranjeras, mientras que en los 50 años previos a 2013 la cifra apenas alcanzó las 14 producciones".

De acuerdo con esos datos, el sector cinematográfico en Colombia ha presentado un desarrollo significativo con 526 proyectos nacionales certificados entre 2004 y 2019, un crecimiento impulsado también por los largometrajes y documentales que compiten anualmente en diversos festivales de cine internacional.

"Estamos seguros de que estos incentivos van a atraer a compañías internacionales. A ellas les queremos decir que Invest in Bogota está lista para ser su aliado y acompañarlas a desarrollar sus negocios en la ciudad", destacó el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.

A estos incentivos podrán acceder proyectos que tengan un gasto mínimo en el país de aproximadamente 1.800 salarios mínimos colombianos (cerca de 475.000 dólares) y en el caso de series, videos musicales o audiovisuales publicitarios, dicho monto se puede distribuir hasta en un grupo máximo de proyectos o capítulos.

"Los productores internacionales reconocen a Colombia por su creatividad y concepto diferencial, lo que les permite experimentar y apostar por nuevas realizaciones en el país", destacó Santoro.