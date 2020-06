Coco Gauff: "Luchad por vuestro futuro"

Coco Gauff. EFE/EPA/SCOTT BARBOUR/Archivo

Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- La tenista estadounidense Coco Gauff de tan solo 16 años pronunció esta madrugada un discurso en un acto en Delray Beach (Florida) en memoria de George Floyd en el que alentó a los presentes a no callarse y a luchar por su futuro.

"Luchad por vuestro futuro, abrid vuestras bocas por vuestros hijos, por vuestros amigos, por vuestros familiares", dijo la joven americana residente en Florida, que incluso llegó a recordar al doctor Martin Luther King en sus palabras.

Gauff había participado días atrás en varios vídeos reclamando justicia por la muerte de Floyd, un afroamericano de 46 años, fallecido el 25 de mayo durante su detención por la Policia de Minneapolis. La joven dijo que se "sentía triste" por tener que protestar por los mismos motivos que lo hizo su abuela "hace 50 años", y fue más allá al referirse a su edad y su imposibilidad de ejercer el voto aún.

"No puedo votar, pero ustedes pueden votar por mi futuro y el de mi hermano", comentó, para añadir: "Si eliges el silencio, eliges el bando del opresor".

En su parlamento a sus vecinos, Gauff comentó que había tenido conversaciones con amigos blancos interesados en ayudar al movimiento. "Si tienes amigos negros, no puedes decir que esto no te importa. Tiene que ser también tu lucha", señaló.

Su discurso conmovió, no solo a los presentes. La belga Kim Clijsters no tardó mucho en reaccionar al escuchar en el vídeo las palabras de Gauff.

"Gracias por ser una joven de la que mi hija aprenderá sus valores", señaló la belga en las redes sociales. "Prometo que seguiremos enseñando a nuestros hijos lo correcto para que ellos también lo transmitan. ¡Todo empieza en casa!", añadió Clijsters. E