Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Es día del empleo; la OPEP+ prolongará los recortes, y las protestas continúan en EE.UU.

Nóminas

Se prevé una caída de las nóminas no agrícolas de 7,5 millones en mayo, lo que podría elevar el desempleo a casi un 20% tras la pérdida de más de 20 millones de empleos en abril. Puesto que la crisis golpea más fuerte a los trabajadores peor pagados, se espera que los ingresos medios por hora anuales aumenten un 8,5% cuando los datos se publiquen a las 8:30 am, hora de Nueva York. Algunos economistas han reducido la estimación de pérdida de empleos en el mes después de que el informe ADP mostrase una caída mucho menor de lo previsto.

¿Acuerdo petrolero?

Ha habido un gran avance en las conversaciones de la OPEP+ sobre la ampliación de los recortes de producción. Arabia Saudita y Rusia cerraron un acuerdo preliminar con Irak, que podría obligar al país a recortar la producción aún más en los próximos meses para compensar el exceso de extracción recientemente. Los delegados se reunirán durante el fin de semana para finalizar un acuerdo que ampliará los recortes por parte de los miembros hasta finales de julio. El crudo Brent se recuperó a cerca de US$41 por barril esta mañana, mientras que el West Texas Intermediate cotizaba por encima de US$38.

Protestas

Si bien las continuas protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd fueron mayormente pacíficas durante la noche, hubo enfrentamientos con la policía nuevamente en Nueva York. La popularidad del presidente Donald Trump está cayendo en medio de las protestas, y el candidato demócrata Joe Biden ahora lleva casi ocho puntos de ventaja de media en las encuestas nacionales. Biden dijo durante un foro digital con seguidores negros que entre un 10% y un 15% de los estadounidenses son “no son gente muy buena”.

Mercados

Tras la breve pausa de ayer, los mercados de renta variable globales están firmemente de vuelta hoy, impulsados por el estímulo europeo, las esperanzas de una rápida recuperación de la actividad económica y el avance de la OPEP+. El índice MSCI Asia-Pacífico ganó un 0,7%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,5% más. En Europa, el índice Stoxx 600 había subido un 1,2% a las 5:50 am, y el sector automotriz, la energía y los bancos eran los de mejor desempeño. Los futuros de S&P 500 apuntaban a un inicio de la jornada bursátil en verde antes del informe de empleos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era del 0,855% y el oro caía.

También hoy...

Canadá también publica su informe de desempleo de mayo a las 8:30 am, y se pronostica un pérdida de 500.000 puestos. El mercado del petróleo está centrado en las declaraciones de la OPEP+, pero el recuento de plataformas Baker Hughes de hoy a la 1:00 p.m. puede ser de interés ya que podría mostrar cierta reanudación de la actividad de los productores estadounidenses. El presidente Trump tiene previsto una visita a Maine a pesar de las preocupaciones de seguridad expresadas por el gobernador del estado. No hay resultados de empresas previstos.

