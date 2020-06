Chile registra 92 fallecidos más por COVID-19 y los contagios llegan a 122.499

Organizaciones de trabajadores y usuarios de los servicios de salud protestan este jueves, contra la gestión ante la pandemia del COVID-19 por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, así como contra el ministro de Sanidad del país, Jaime Mañalich, en la entrada del Hospital Barros Luco Trudeau, comuna de San Miguel en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 5 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile informó este viernes de una nueva una cifra récord de 92 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, llevando el total de decesos a 1.448, mientras que se contabilizaron otros 4.207 contagios en el último día, elevando el cómputo global a 122.499

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, precisó que dentro del total de decesos, 72 corresponden al nuevo criterio de muertes cuyos certificados de defunción relacionaran al fallecido con COVID-19 pese a que este no tuviera un resultado de test PCR positivo por la enfermedad a la hora de morir.

No obstante, Daza informó que la jornada de este viernes sería la última vez que se haría distinción de criterio entre las muertes ya que podría generar "confusión", según señaló la autoridad.

Respecto al total de casos, de las 1222.499 personas que se han contagiado desde que el pasado 3 de marzo se contabilizara el primer caso, 21.693 se consideran casos activos (con capacidad de contagiar a terceros).

Entre quienes están siendo atendidos en la red de salud a causa de la pandemia, 1.521 pacientes se encuentran en unidades de cuidado intensivo; 1.291 de ellos se encuentran conectados a ventilación mecánica, mientras que de este último número, 337 personas se encuentran en estado crítico.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que el país cuenta con 327 ventiladores mecánicos disponibles, además de cerca de 400 equipos de oxigenación.

Otro punto que se informó fue el aumento de residencias sanitarias en el territorio, las cuales llegan a 129, con aproximadamente 11.631 cupos para albergar a personas que presenten la enfermedad, pero que no pueden guardar distanciamiento social y otras medidas necesarias para no contagiar a terceros.

Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que a partir de la próxima semana se empezará a implementar exámenes PCR en base a una muestra de saliva, proceso que permitiría aumentar la cantidad de personas testeadas, al ser más simple de administrar que el procedimiento original, que consta de tomar una muestra al árbol bronquial de la persona examinada.

Cabe recordar que este viernes la localidad de Lonquimay, ubicada a 755 kilómetros al sur de Santiago, finalizará su cuarentena, siendo así la única zona afectada por esta medida que terminará con el confinamiento, dejando solo a la capital chilenas, seis conurbaciones de ésta y las ciudades norteñas de Iquique y Alto Hospicio como los sectores que permanecerán con cuarentena, por lo menos hasta el próximo viernes 12 de julio.