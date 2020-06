Cate Blanchett revela que tuvo "un pequeño accidente con una motosierra"

5 jun (Reuters) - La actriz Cate Blanchett contó en un podcast que sufrió un accidente con una motosierra durante el confinamiento por coronavirus con su familia.

La ganadora del Oscar por las películas "Blue Jasmine" y "Aviator" no dio detalles sobre el percance, pero dijo que estaba bien.

"Tuve un pequeño accidente con una motosierra ayer, lo que suena muy, muy emocionante, pero no fue así. Aparte del pequeño corte en la cabeza, estoy bien", dijo Blanchett a la exprimera ministra australiana Julia Gillard en "A Podcast de One's Own".

El podcast se grabó la semana pasada como parte de una serie de conversaciones entre Gillard y mujeres destacadas.

"Ten mucho cuidado con esa motosierra. Tienes una cabeza muy famosa, no creo que a la gente le guste ver cortes", dijo Gillard a la actriz nacida en Australia.

"Quiero mantenerla sobre mis hombros", contestó Blanchett entre risas.

No estaba claro desde dónde hablaba Blanchett, pero dijo que se había tomado un año libre para pasar tiempo con su familia antes de la pandemia del coronavirus y que ahora estaba ayudando a su hija de cinco años con la escuela.

Blanchett actualmente protagoniza la serie de televisión "Mrs. America" sobre el movimiento de mujeres en Estados Unidos en la década de 1970. (Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)