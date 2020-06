Carretero: "Este año prefería correr el Giro porque la Vuelta es muy tarde"

Los cliclistas del Movistar Team, Marc Soler (c), Héctor carretero (i) y Albert Torres (d). EFE/ Ezequiel Espinar/Archivo

Albacete, 5 jun (EFE).- El ciclista de Madrigueras (Albacete) Héctor Carretero volverá a correr el Giro de Italia por segundo año consecutivo en las filas de su equipo, el Movistar Team, conjunto que ya le ha comunicado las competiciones en las que participará con un calendario que estará marcado principalmente por las carreras en el país transalpino.

Además de la gran vuelta italiana correrá clásicas como la Strade Bianche, Milán-Turín, el Giro de Lombardía y la Tirreno Adriático, además del Campeonato de España, según ha relatado Carretero a Efe, quien ha destacado que antes de la llegada del coronavirus tenían "planteado algo parecido" que ha derivado en que los objetivos "sean muy parecidos a los que nos habíamos marcado".

En sus planes también se incluía correr la Vuelta a España, pero la nueva reorganización de la gran prueba española, que coincide en algunas fechas con el Giro, ha hecho imposible este hecho, aunque a Carretero no le preocupa perdérsela. "Este año prefería correr el Giro, porque La Vuelta se celebra muy tarde", ha dicho.

Sobre su calendario personal ha subrayado que le parece "ideal" por la ausencia de sobrecargas: "Entre carrera y carrera habrá dos semanas de descanso, lo cual me vendrá bien para recuperar", ha admitido.

En la misma línea, ha relatado: "Me iré los primeros diez días de agosto a Italia, luego volveré a casa, tendremos los campeonatos de España y en septiembre afrontaré el Giro", ha enumerado sobre sus próximos planes profesionales.

Las medidas de control sanitario generadas por el coronavirus le generan alguna "duda" al ciclista albaceteño por todo lo que ha ocurrido, aunque ha confiado en que si se celebran sea porque "estén bajo control de los servicios sanitarios de cada país".

Carretero ha reconocido que correr sin espectadores, que "será algo muy probable", le produce "pena" porque entiende que "se perderá la chispa que genera el público, que son la verdadera alegría del ciclismo", pero aun así ha comprendido que "debe ser así" y ha puesto énfasis en que lo importante es que "se reanuden las competiciones para volver a la normalidad".

Preguntado por si conoce las pruebas de diagnóstico que les harán antes de comenzar a competir, ha respondido: "Creo que en el ciclismo estamos a expensas de ver qué protocolos se hacen en el fútbol, porque se seguirán los mismos" y, de hecho, ha confesado: "Nos han transmitido que nos harán controles 48 horas antes de las carreras y luego otra vez a llegar a la propia prueba".

Carretero también ha creído que "afectará" el parón deportivo a su disciplina como está sucediendo en el fútbol. "Todos los deportistas empezamos de cero".

Además, ha opinado que influirá mucho el cambio de fechas en la disputa de las grandes vueltas porque "se hará muy raro correr un Tour de Francia en septiembre, un Giro de Italia en octubre y una Vuelta en noviembre".

Al respecto, ha afirmado que afectará a los músculos. "En esas fechas los días duran menos, las temperaturas son más bajas y los músculos se agarrotan más, aunque tendremos que acostumbrarnos", ha asumido.