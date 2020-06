Cambian el nombre de una calle frente a la Casa Blanca a "Black Lives Matter"

A city worker changes the name of a section of 16th Street to 'Black Lives Matter Plaza' in Washington, DC, USA, 05 June 2020. The street is across from the White House and is the location of seven days of protests in DC over the death of George Floyd. Earlier in the day, with permission from the city, volunteers painted the words 'Black Lives Matter' in giant letters on the street. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 5 jun. (EFE).- El ayuntamiento de Washington cambió este viernes el nombre de la sección de la calle 16, frente a la Casa Blanca, al del movimiento antiracista "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"), nombre que también ha pintado en amarillo sobre la calzada de este tramo, como muestra de apoyo a las protestas contra los abusos policiales sobre la comunidad negra del país.

Así lo anunció oficialmente hoy mismo Muriel Bowser, la alcaldesa de esta ciudad que no forma parte de ningún estado sino que es un distrito autónomo.

"Queremos llamar hoy la atención para asegurarnos de que nuestra nación es más igualitaria y justa y de que las vidas negras y la humanidad negra importan en nuestra nación", expresó la alcaldesa durante la inauguración de la nueva denominación de ese tramo de calle.

Es precisamente en esta calle donde el pasado lunes las fuerzas de seguridad rociaron con gas pimienta y desalojaron violentamente a cientos de manifestantes que protestaban pacíficamente ante la Casa Blanca para dejar vía libre para que el presidente, Donald Trump, pudiera ir caminado a posar ante los fotógrafos ante la cercana iglesia de St. Johns, vandalizada la noche anterior, con una biblia en la mano.

Los trabajos para pintar las gigantes letras amarillas que ocupan dos manzanas frente a la plaza de Laffayete se llevaron a cabo esta mañana sin previo aviso, así como el cambio de la placa de la calle.

Sin embargo, el gesto no ha gustado a todo el mundo, pues la asociación "Black Lives Matter DC" reprochó a la alcaldesa demócrata, que es afroamericana, haberlo hecho como "una distracción de los cambios políticos reales" que exigen.

"Esto es una teatral distracción de los cambios políticos reales. Bowser ha estado repetidamente en el lado equivocado del "Black Lives Matter DC". Esto es para apaciguar a los liberales blancos mientras ignora nuestras demandas. "Black Lives Matter" significa no financiar a la policía", expresó esta entidad en Twitter.

Las principales ciudades de Estados Unidos han sido escenario de multitudinarias manifestaciones por la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo a manos de la policía.