Banco Mundial: reducir burocracia y mejorar servicios será esencial en Perú

Lima, 4 jun (EFE).- Reducir la burocracia y mejorar los servicios públicos serán factores esenciales para reconstruir el sector privado y contribuir a la recuperación de Perú tras la epidemia del COVID-19, afirmó la directora a cargo de las operaciones del Banco Mundial (BM) en el país andino, Marianne Fay.

La representante del BM participó este jueves en la presentación virtual del primer estudio subnacional de Doing Business en Perú, que evalúa el clima para los negocios en doce ciudades del país.

En el trabajo, que revisó la situación en Arequipa, Callao, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huaraz, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo, la capital peruana destacó como la ciudad "más fácil" para hacer negocios, pero todas las demás mostraron "potencial de mejora", destacó el organismo multinacional.

ESFUERZOS DE REFORMA

Fay explicó que el análisis "señala oportunidades para que las ciudades aprendan unas de otras, como parte del proceso de hacer que el clima para los negocios en Perú sea más competitivo".

Agregó que "en el contexto de la pandemia de COVID-19 continuar con los esfuerzos de reforma para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de los servicios públicos será esencial para reconstruir el sector privado y contribuir a la recuperación del país".

Por su parte, la ministra peruana de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, remarcó que "el contexto actual de nueva normalidad" impuesta por la epidemia presenta a su país "grandes retos" y obliga "a ser más competitivos".

En ese sentido, dijo que los resultados de este estudio permitirán a las autoridades de su país "sumar medidas que complementen y fortalezcan a las desarrolladas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, contribuyendo a generar un clima de negocios competitivo y que impulse la formalidad".

"Exige también de nuestra parte fortalecer nuestra estrategia de trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno a fin de mejorar los procesos, implementar buenas prácticas y reducir tiempos y costos", sostuvo.

ANÁLISIS COMPARATIVO

El informe presenta un análisis comparativo, con datos hasta mayo de 2019, de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, medidas en las áreas de apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos.

No se incluyen las políticas, las instituciones ni otros aspectos del entorno de negocios.

El BM indicó que los resultados destacan buenas prácticas locales e internacionales que pueden orientar las iniciativas de reforma mientras el país avanza con los objetivos prioritarios que estableció en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

Además de reflejar "la eficiencia de los procedimientos y la calidad de los sistemas y procesos del centro de la actividad empresarial del país", el informe reveló "fortalezas y debilidades" en las cuatro áreas medidas en las ciudades.

También indicó que si bien todas siguen el mismo marco de regulación, el tiempo de respuesta de las autoridades locales varía, con diferencias amplias en la apertura de empresas y cumplimiento de contratos, y menores en obtención de permisos de construcción y registro de la propiedad.

COMPARAR RESULTADOS

El BM indicó que sus resultados permitirán a las ciudades de Perú comparar su desempeño entre sí y con otras economías del mundo, mientras que el análisis de los resultados facilitará la identificación de brechas, obstáculos y oportunidades de mejora.

Consideró, además, que la iniciativa local, combinada con el liderazgo del Ejecutivo para respaldar reformas que estimulen la inversión privada, será fundamental para potenciar la diversidad en las regiones del país y lograr un crecimiento económico más amplio.

El Doing Business Perú fue realizado por el Grupo del Banco Mundial en colaboración con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF) del Ministerio de Economía y Finanzas, con el respaldo y la financiación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza.

Al respecto, el embajador de Suiza en Perú, Markus-Alexander Antonietti, resaltó que su país tiene "un firme compromiso con el crecimiento sostenible y regionalmente balanceado de Perú".