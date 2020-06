Aumenta interés por libros y producciones sobre raza en EE.UU.

(Bloomberg) -- Las protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial y el asesinato de personas negras han empujado a los estadounidenses a buscar películas, libros y podcasts que aborden la raza.

La demanda de la serie de Netflix Inc. “Queridos blancos” ha aumentado un 329%, encontró la firma de investigación Parrot Analytics. El interés en “When They See Us”, un documental de 2019 sobre los cinco de Central Park, ha crecido un 147%, según la firma, que mide la popularidad de los programas con base en las redes sociales, las calificaciones de los fanáticos y otras medidas.

“This Is America” de Childish Gambino, una canción de 2018 sobre la raza y la violencia en EE.UU., volvió a entrar en el top 50 en el servicio de Spotify Technology SA, que ha promovido un centro de historia negra durante toda la semana.

Varios libros que tratan sobre las relaciones raciales en EE.UU. han vendido suficientes copias esta semana para agotarse en el sitio de Amazon.com Inc., incluidos “How to Be an Antiracist”, “El hombre invisible” de Ralph Ellison y “El calor de otros soles”, de Isabel Wilkerson. “El hombre invisible”, una novela que explora lo que significaba ser negro a mediados del siglo XX, se publicó en 1952.

El asesinato de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial y las protestas posteriores contra la injusticia racial han generado introspección. Entre los debates sobre la reforma policial, los medios de comunicación, activistas y compañías de medios han compartido listas de libros y películas edificantes.

La ola de interés también se ha extendido a los podcast. Tres series sobre la raza: “1619” del New York Times, “Code Switch” de National Public Radio y “Pod Save the People” de Crooked Media se encuentran entre los cinco programas más populares en la aplicación de podcast de Apple Inc.

