Argentina logra frenar la sangría de reservas a fuerza de más restricciones

De acuerdo con los propios datos del Banco Central, en los primeros cinco meses del año Argentina perdió 2.192 millones de dólares de reservas, pero la sangría se disparó en mayo, cuando se perdieron 979 millones de dólares. EFE/Fabián Mattiazzi/Archivo

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- El Banco Central de Argentina perdió casi 1.000 millones de dólares de reservas monetarias en mayo pasado, pero en los últimos días logró frenar la sangría e, incluso, reponer algo de los dólares perdidos luego de imponer mayores restricciones en el mercado cambiario.

De acuerdo con los propios datos del Banco Central, en los primeros cinco meses del año Argentina perdió 2.192 millones de dólares de reservas, pero la sangría se disparó en mayo, cuando se perdieron 979 millones de dólares.

Los picos de demanda de dólares no son nuevos en Argentina, donde la divisa estadounidense es la inversión de refugio favorita para todo tipo de inversores ante los recurrentes períodos de crisis y el momento actual, con dos años de recesión a cuestas, el derrumbe económico en medio de la pandemia de la COVID-19 y la incertidumbre por la renegociación de la deuda, es uno de ellos.

Tampoco son novedad las restricciones cambiarias: regresaron con severidad el año pasado y han dado lugar a una brecha considerable entre el tipo de cambio oficial (unos 70 pesos por unidad), al que cada vez menos pueden acceder, y las cotizaciones alternativas, sea a través de los canales financieros, como la bolsa (114 pesos por dólar), o el mercado informal (123 pesos).

Estas diferencias revelan por un lado cuánto está dispuesto a pagar un argentino por un dólar si no puede comprarlo en la plaza oficial y, además, acrecientan el apetito por lo poco que se pueda adquirir al conveniente precio oficial, alentando la demanda y obligando al Banco Central a vender divisas para sostener la cotización.

Según un informe de la consultora LCG, en mayo el peso se depreció frente al dólar en la plaza oficial a una tasa constante del 0,13 % diaria, "poniendo en evidencia la política del Banco Central de administrar su nivel".

No obstante, la política cambiaria se ve bajo presión por la creciente emisión de pesos para socorrer al Tesoro ante la disparada de gastos en medio de la pandemia y por el acotado margen de maniobra del Banco Central para sostener el tipo de cambio, con reservas netas de libre disponibilidad en niveles mínimos y que, según diversas fuentes privadas, han perforado el piso de los 10.000 millones de dólares.

MAYOR RESTRICCIÓN

Ante este escenario, las autoridades argentinas vienen dictando varias medidas para limitar las operaciones tanto en el mercado único libre de cambios (MULC, la plaza mayorista oficial y a la que acuden, entre otros, los importadores para saldar sus operaciones), como en los canales financieros alternativos.

La más fuerte de esas restricciones se adoptó hace una semana, cuando se dispuso que si una empresa tiene que pagar una importación o saldar una deuda en el exterior, primero lo haga con las divisas líquidas que ya posea y, si necesita acceder al MULC, tendrá que ser autorizada por el Banco Central y no podrá hacerlo si en los últimos 90 días compró dólares mediante los canales financieros.

La medida generó malestar entre importadores, industriales -el 80 % de los bienes que se importan son para la producción- y el potente sector agropecuario que, cuando se apresta a iniciar la siembra de trigo, no sabe si los costes de sus insumos importados los debe calcular al tipo de cambio oficial o con las cotizaciones alternativas mucho más elevadas.

Desde la imposición de esta medida, el Banco Central ha logrado volver a tener una posición compradora en el mercado y en las últimas cinco jornadas logró recomponer reservas por 301 millones de dólares, hasta cerrar este jueves en 42.749 millones.

LAS PRESIONES CONTINÚAN

Con todo, los factores que presionan para una corrección al alza del tipo de cambio oficial siguen latentes.

De hecho, las cotizaciones alternativas, casi un 70 % más caras que el precio oficial, son un termómetro de las expectativas del mercado, al igual que los contratos de futuros de dólar, donde se pacta un valor de 89,10 pesos para fin de año y de 109 pesos para mayo de 2021.

"Argentina no tiene reservas para enfrentar los meses críticos que se avecinan", advirtió el economista Salvador Di Stefano, quien explicó que el déficit fiscal de los próximos meses implicará una emisión monetaria de "magnitud impensada", dinero que alimentará la demanda de dólares.

Según el experto, "a pesar de no querer devaluar, el Banco Central no podrá tapar el sol con las manos".

"Está frente a un escenario de alta expansión monetaria, déficit fiscal extraordinariamente alto y sin financiación externa", advirtió.

Natalia Kidd