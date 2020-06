Argentina amplía 21 días la cuarentena en zonas de riesgo, como Buenos Aires

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al mandatario de la nación, Alberto Fernández (c), durante una rueda de prensa junto al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (i), y el gobernador de la provincia bonaerense, Axel Kicillof (d), este jueves, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Presidencia Argentina

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, extendió la cuarentena obligatoria por el coronavirus hasta el 28 de junio en las zonas de transmisión comunitaria del virus, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero gran parte del país pasará a una fase de "distanciamiento social", en vez del actual "aislamiento social".

"Todos quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible pero esto es la realidad", dijo Fernández en una rueda de prensa conjunta, como ya es habitual, con el jefe de Gobierno de la capital, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof.

MEJORES RESULTADOS QUE EL RESTO DE SUDAMÉRICA

En el día en el que Argentina superó los 20.000 casos de COVID-19 y las 600 muertes por la enfermedad, el mandatario recalcó que las duras medidas que permanecerán en el AMBA, conformada por Buenos Aires y el amplio cordón urbano que la rodea y que pertenece a la provincia, son necesarias.

"Lo que estamos haciendo es cuidarnos a nosotros y cuidando así a los otros", dijo el presidente, quien señaló que en el AMBA, donde viven cerca de 13 millones de personas, se registran el 90 por ciento de los casos.

A pesar del aumento reciente de casos en el AMBA y con la delicada situación en los barrios vulnerables, Fernández volvió a destacar con diapositivas que Argentina es de los países menos afectados de Sudamérica por la COVID-19.

"Seguimos confirmando con los resultados que estamos obteniendo, comparado con la región, siguen siendo resultados alentadores", aseveró el presidente, al puntualizar que su país tiene 42,5 casos confirmados por cada 100.000 habitantes y 12,8 muertes por coronavirus por cada millón de habitantes.

Además del AMBA, los focos de preocupación por la cantidad de contagios para el Gobierno argentino se encuentran en las provincias de Chaco (norte), Río Negro (sur), Trelew (sur) y Córdoba (centro).

En esos lugares con "circulación comunitaria" la cuarentena continuará como hasta el momento, con la diferencia de que el plazo de extensión cambia por primera vez de 15 días y pasa a ser de 21, hasta el 28 de junio.

FIN DEL "AISLAMIENTO SOCIAL" QUE HABÍA DESDE EL 20 DE MARZO EN MUCHAS PROVINCIAS

Fernández afirmó que hay 18 provincias en las que "no hay circulación comunitaria del virus", lo cual supone "el 85 % del país", y confirmó que esos lugares están capacitados para salir del "aislamiento social preventivo y obligatorio" tras el próximo 7 de junio, día en el que finalizará el actual período de cuarentena.

Así, entrarán en la etapa que el jefe de Estado denominó de "distanciamiento social preventivo y obligatorio", en la cual los comercios e industrias podrán reabrir sin distinción entre esenciales y no esenciales -como seguirá pasando en el AMBA y en las otras pocas zonas más afectadas-.

Según Fernández, en la fase del distanciamiento social podrá haber reuniones en lugares cerrados de hasta 10 personas, cualquier persona podrá realizar sus actividades siempre que guarde distancia de dos metros respecto a las demás, se deberá seguir usando mascarilla y se exigirá ventilación en los ambientes e higiene en las superficies.

"Estamos dando un nuevo paso que favorece que el país agilice en su economía", subrayó el presidente a este respecto.

Sin embargo, en ningún punto del país se podrán realizar "eventos públicos o privados de más de 10 personas", añadió, ni tampoco se permitirá la movilidad entre jurisdicciones.

Fernández comentó que, en conversaciones con gobernadores, le han transmitido que los casos aislados que algunos han registrado se han producido por "vecinos de sus provincias que vuelven" de zonas de riesgo y "se llevan el virus".

RÉCORD DIARIO DE FALLECIDOS EN ARGENTINA, CON 25

El Ministerio de Salud informó en su reporte diario que este jueves se detectaron 929 positivos de COVID-19, por lo que el país alcanzó los 20.197 contagios desde el inicio de la pandemia.

La inmensa mayoría de los nuevos casos se concentraron en el AMBA, pero Chaco (norte) notificó más positivos de los habituales, con 53 nuevos.

Además, se produjeron 25 nuevos fallecimientos en Argentina en las últimas 24 horas -23 de ellos entre Buenos Aires y la provincia homónima-, y eso supuso un récord para el país sudamericano, y ya han muerto 608 personas por coronavirus, mientras que 5.993 se han recuperado.

FERNÁNDEZ LLAMA A "CAMBIAR" ARGENTINA TRAS LA COVID

El presidente opinó que la pandemia ofrece "una gran oportunidad de cambio" a la sociedad argentina para que, una vez superada, terminen las "injusticias" con los barrios vulnerables, golpeados por el coronavirus.

"Hay que terminar con la desigualdad. Nadie puede tener una mirada épica de la Argentina si no se construye una Argentina más igualitaria que a todos contenga", consideró.