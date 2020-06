Apuesta de Trump a bonanza agrícola gracias a China tambalea

(Bloomberg) -- La promesa del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que su acuerdo comercial de fase uno con China proporcionaría una bonanza de US$36.500 millones en el año electoral para su base rural siempre fue exagerada. Ahora parece que nunca se cumplirá.

Trump ha vuelto a atacar a China. La creciente economía de la nación asiática se estancó durante meses por la pandemia de coronavirus, lo que redujo su demanda de importaciones. Además, una caída en la moneda de Brasil está haciendo que los productos de uno de los principales competidores agrícolas internacionales de EE.UU. sean más baratos.

“No hay absolutamente ninguna posibilidad” de alcanzar el compromiso de compra anunciado en enero cuando se llegó al acuerdo, asegura Joe Glauber, execonomista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. “Están muy lejos”.

El acuerdo está atrapado en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Con el sentimiento anti-China aumentando entre ambos partidos en el Congreso a causa de la pandemia de coronavirus y el tratamiento de Pekín a Hong Kong, el presidente y sus asesores han discutido si deben retirarse del acuerdo. Sin embargo, Trump decidió la semana pasada no abandonar el acuerdo de fase uno, al menos por ahora. Las autoridades chinas no han dado señales de que piensen hundir el acuerdo.

El presidente aclamó el viernes el acuerdo como “un gran acuerdo comercial”, pero sugirió que las acciones de China para enfrentar el brote de coronavirus en Wuhan han deteriorado su perspectiva.

“La tinta no estaba seca en ese acuerdo cuando la plaga apareció”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que creo que veo el acuerdo comercial un poco diferente de lo que lo veía hace tres meses”.

Trump luego amenazó durante una visita a Maine con imponer nuevos aranceles no especificados a algunos productos chinos, así como a los automóviles fabricados en la Unión Europea, a menos que esos socios comerciales reduzcan los aranceles sobre la langosta estadounidense. Dijo, sin dar más detalles, que golpearía a China con aranceles sobre “algo que venden que es muy valioso para ellos”.

La respuesta de Pekín sigue siendo ambigua. Funcionarios del Gobierno chino en un momento dijeron a las principales compañías agrícolas estatales que pausaran las compras de algunos productos agrícolas estadounidenses mientras Pekín evalúa el conflicto, dijeron a Bloomberg News personas familiarizadas con el asunto. No obstante, los compradores estatales continuaron comprando soja estadounidense esta semana.

El representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, dijo que China compró soja por valor de US$185 millones el lunes y el martes. En un evento virtual celebrado el jueves por el Club Económico de Nueva York, dijo que China está cumpliendo sus compromisos bajo el pacto a pesar de los efectos de la pandemia de coronavirus y que se siente “muy bien” sobre los nuevos progresos.

“En este punto parece ser principalmente una postura política”, afirma Veronica Nigh, economista comercial de American Farm Bureau Federation, la organización agrícola general más grande del país. “Esperamos que las partes puedan llegar a un lugar donde no se ponga en peligro el avance de la fase uno”.

A pesar de tal optimismo, hay un largo camino por recorrer. La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo su pronóstico para las exportaciones de productos agrícolas a China en US$1.000 millones, con base en una menor demanda.

Las previsiones del USDA se basan en el año fiscal federal, que finaliza el 30 de septiembre, dejando de lado los meses posteriores a la cosecha de otoño, cuando Estados Unidos exporta más activamente. En los últimos siete años, el 47% de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China fueron en los últimos tres meses del año, según el análisis de Nigh de los datos del USDA.

Pero el pronóstico del USDA asciende a US$8.000 millones en ventas a China durante los primeros nueve meses de este año, lo que significa que se requerirá otros US$28.500 millones en el último trimestre para cumplir la promesa de Trump de US$36.500 millones para el año. El total del último trimestre sería más del doble de las mayores exportaciones registradas en ese período, US$12.400 millones en 2013.

China compró US$4.650 millones en productos agrícolas estadounidenses en los primeros cuatro meses del año, solo un poco más de los US$4.300 millones en el mismo período del año pasado, en medio de una guerra comercial.

Un análisis del Instituto Peterson concluyó que las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a China se están ejecutando a solo el 38% del ritmo establecido en el acuerdo comercial.

Trump, cuyo abrumador apoyo en las zonas rurales fue crucial para su estrecha victoria electoral, ha cortejado a lo que él llama “granjeros patriotas” durante toda su presidencia. Su estrategia de campaña 2020 hasta ahora ha enfatizado en mantener el entusiasmo entre sus partidarios más ardientes, especialmente porque las encuestas nacionales y estatales lo muestran cada vez más atrás del candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

Carga potencial

Pero el acuerdo de fase uno, firmado hace casi cinco meses, pasó de ser una piedra angular de su intento de reelección a una posible carga política, ya que la pandemia agudiza la relación entre Estados Unidos y China.

La respuesta de Trump ha sido otro rescate para los agricultores. Después de que el presidente autorizara rescates comerciales consecutivos por un total de US$28.000 millones durante dos años, la Administración en abril anunció un rescate de US$19.000 millones para los agricultores, utilizando el dinero que el Congreso asignó en su último paquete de alivio por el coronavirus. Se prevé más ayuda en el próximo proyecto de ley de gasto de virus que el Congreso considere.

Aunque la perspectiva de los granjeros mejoró en mayo, a medida que se revelaron los detalles del nuevo paquete de ayuda, según el índice de sentimiento agrícola de la Universidad de Purdue/CME Group Inc., los productores buscan mantener su participación de mercado en la segunda economía más grande del mundo.

Las organizaciones agrícolas han mantenido la esperanza de que China cumplirá los términos del acuerdo.

“China tiene una gran necesidad de fuentes confiables y asequibles de carne de cerdo”, dijo Jim Monroe, portavoz del Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo, en un comunicado enviado por correo electrónico. La piara de cerdos de la nación asiática ha sido devastada por la peste porcina africana.

“Esperamos que Estados Unidos y China mantengan un diálogo productivo”, agregó.

El acuerdo comercial de fase uno no incluye puntos de referencia públicos para medir las ventas durante el año, solo el compromiso mínimo de compra para fin de año, que aumentará a más de US$40.000 millones para el segundo año.

Los compromisos de compra siempre parecieron “elevados” para los grupos de agricultores y los analistas comerciales, pero eso no disminuyó el entusiasmo por el acuerdo, dijo Nigh.

“Todos estaban y siguen entusiasmados con la dirección”, dijo Nigh. “Hubo muchas opiniones diferentes sobre si el número era alcanzable, pero todos estaban satisfechos con el resultado”.

