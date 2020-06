América duda ante las reaperturas al superar los tres millones de contagios

Personas con tapabocas esperan este jueves para tomar un bus de transporte público en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira

Redacción Internacional, 4 jun (EFE).- América superó este jueves los 3 millones de casos por coronavirus y algunas autoridades empezaron dudar sobre la reapertura económica puesta en marcha tras las semanas de confinamiento

Según la Organización Mundial de la Saluds (OMS), los 3.022.824 infectados a los que llegó el continente representan el 47 % de los 6,39 millones a nivel global, mientras que de las 383.872 muertes que ha dejado la pandemia a nivel global 168.553 (44 %) se han dado en América, la región de mayor incidencia de contagios.

Una situación preocupante de por sí que se agrava al ver cómo a medida que varias ciudades y países que están volviendo a la “nueva normalidad”, principalmente por las secuelas económicas que han dejado toques de queda y cuarentena, se están viviendo cifras récords de contagios o de fallecimientos por culpa del COVID-19

MÉXICO, ¿"NUEVA NORMALIDAD" APRESURADA?

En México, la reapertura económica y social que ha ido implementando en los últimos días el Gobierno se estrelló con los 1.092 decesos del miércoles, no solo la mayor en el país sino la segunda mayor en todo el mundo ayer, solo detrás de otro país latinoamericano donde también hay un desconfinamiento progresivo: Brasil (1.349), que está a poco más de 1.100 muertes (32.548) de sobrepasar a Italia (33.689) en el tercer puesto mundial.

"Esto nos da un baño de realidad. Ahora lo que debemos analizar es la tendencia de la curva y caer en cuenta que estamos en el pico más alto de la emergencia", dijo a Efe Xavier Tello, médico y consultor en comunicación en salud, que agregó que aunque “desde el punto de vista científico es un error dramático el desconfinamiento” el país necesita “reactivar la economía”.

Coyuntura ante la cual el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que "no haya psicosis ni temor" y justificó las nuevas estadísticas por un "ajuste" de cifras oficiales”.

Sin embargo, y aunque el propio López Obrador retomó sus giras a nivel nacional y asegura que "la epidemia ya ha sido domada”, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha asegurado que eso aún no ocurre "ni en México ni en el mundo”, por lo que Tello afirmó que por ahora no se puede volver a una "nueva normalidad" sin tener más certezas científicas.

RÉCORDS NEGATIVOS DE CENTROAMÉRICA A CHILE

Mientras tanto, la pandemia se acelera en Centroamérica, con cifras récord de contagios o muertes en los últimos días en Panamá, Costa Rica y Guatemala, precisamente cuando varios de los países del istmo han reiniciado actividades productivas en la región, donde hay por lo menos 29.802 afectados y 846 fallecimientos.

Por ejemplo, en Panamá, el país centroamericano más afectado, ayer se produjo un nuevo pico con 514 infectados en un solo día, tres semanas después de la apertura del primero de los seis bloques en que ha sido dividida la reactivación productiva del país, tras lo cual la ministra de Salud, Rosario Turner, afirmó este jueves que se anunciarán en las próximas horas medidas para garantizar el distanciamiento social.

Una situación que también se replica en otros sitios del continente, como en Chile, donde el pico todavía no se alcanza y en las últimas 24 horas vio crecer las cifras de muertes (84 nuevos, 1.356 en total), contagios (4.664 más, 118.292 totales) y de pacientes en ciudades intensivos (1.496 en total).

Situación compleja dado que el Gobierno, tras descartar inicialmente inicialmente el confinamiento total de la población, tuvo que cambiar el guion y decretar una megacuarentena en la capital, el foco nacional de la pandemia.

Además, Miami (EE.UU.) vio incrementar en casi 1.500 casos el número de contagios, además de 44 nuevas muertes, justo la víspera de que el estado de Florida, salvo tres condados del sureste, ingrese en la Fase Dos de la reapertura económica tras el confinamiento por la pandemia.

Coyuntura que lleva a diversas organizaciones a pensar en que toca seguir incrementando las medidas de protección. Así, Human Rights Watch (HRW) pidió esta jornada al Gobierno de EE.UU., el país más afectado de todo el mundo (más de 1,8 millones de casos y 106.876 fallecidos), parar durante la pandemia las deportaciones de inmigrantes detenidos para evitar que el virus se disemine aún más.

“Con estas temerarias deportaciones la Administración de Donald Trump está contribuyendo a la expansión del COVID-19 y poniendo en peligro la salud pública global”, denunció la ONG en un comunicado.

ECONOMÍA GOLPEADA

Sin embargo, además de la crisis sanitaria la situación de la economía sigue siendo el otro gran dolor de cabeza de las autoridades, como demuestran casos como el de Argentina, donde la industria (-33,5 %) y la construcción (-75,6 %) sufrieron en abril un derrumbe sin precedentes pese a los dos años de recesión que arrastra el país.

Y aunque la consultora Orlando Ferreres & Asociados espera ver en los próximos meses “una recuperación” dependiendo de “cómo se lleven a cabo el levantamiento de las restricciones", una encuesta entre los industriales difundida hoy mismo prevé que un 61,8 % prevé que la utilización de su capacidad instalada disminuirá entre mayo y julio y un 60,4 % proyecta una caída en la cantidad de horas trabajadas por su personal.

En Ecuador, el Banco Central proyectó un decrecimiento de la economía nacional entre el 7,3 % y el 9,6 p% para este año, en gran parte por la suspensión de actividades productivas a causa del coronavirus.

Sin importar este panorama, el Gobierno de Perú confía en la recuperación de su economía, tras soportar una caída del producto interno bruto (PIB) del 16 % en marzo, y después de perder 2 millones de empleos a causa de una larga y "severa" cuarentena, según estimó la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el mismo día en el que se superaron a nivel nacional las 5.000 muertes por el coronavirus.