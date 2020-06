Alberto Fernández mantiene su confianza de llegar a un acuerdo por la deuda

En la imagen un registro del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien mantiene su confianza de llegar a un acuerdo con los acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró este viernes que mantiene su confianza de llegar a un acuerdo con los acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares y confirmó que su país trabaja en enmendar la propuesta inicial de canje.

"Yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina", dijo Fernández en declaraciones a un canal de televisión local.

El pasado lunes el Gobierno de Fernández extendió hasta el 12 de junio el plazo para que acreedores privados adhieran a la oferta de reestructuración lanzada en abril por Argentina.

La extensión del plazo permite mantener abiertas las negociaciones con grandes grupos de acreedores, que piden que Argentina mejore su oferta inicial, algo en lo que el país suramericano está trabajando, según confirmó hoy Fernández.

En declaraciones al canal El Trece, el mandatario argentino afirmó que los acreedores "corroboran día a día" la "voluntad" de su país de "encontrar una solución".

"No nos hemos encerrado en dogmas, no nos hemos encerrado en actitudes tercas. Lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", sostuvo.

Observó que en este proceso de diálogo con los grandes grupos de acreedores, mayormente fondos de inversión, "hay posiciones más tercas, más duras, más firmes de algunos acreedores que hacen mas difícil la negociaciones".

"Hemos escuchado las contrapropuestas de los acreedores. Estamos trabajando con el ministro (de Economía, Martín Guzmán, que lidera las negociaciones) para ver de qué modo podemos acortarnos a la propuesta de ellos sin que esto signifique poner en riesgo el presente y el futuro argentino", señaló Fernández.

La semana pasada, el Gobierno argentino presentó a los fondos de inversión una propuesta revisada de canje, mientras que dos de los tres grandes grupos de acreedores presentaron por su parte una contraoferta mejorada, que el Ejecutivo de Fernández calificó entonces como insuficiente.

Fernández aseveró este viernes que "Argentina tiene hoy muchas más necesidades" que cuando se inició el diálogo con los acreedores luego de que él asumiera la Presidencia en diciembre pasado.

"Esta discusión la empezamos antes de que el coronavirus se desatara. Hoy estamos mucho más necesidades y por eso tenemos que ser mucho más prudentes", sostuvo.